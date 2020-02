11-Jährige wird auf Fussgängerstreifen in Eschlikon angefahren Beim Überqueren der Eschlikonerstrasse wurde ein Mädchen von einem 38-Jährigen angefahren und dabei verletzt. Der Unfallhergang wird abgeklärt.

Ein 11-jähriges Mädchen wurde auf einem Fussgängerstreifen angefahren. Symbolbild: PD

(kapo/rus) Am Montagmorgen gegen 7.15 Uhr wollte eine 11-Jährige den Fussgängerstreifen auf der Eschlikonerstrasse in Eschlikon im Bereich der Säntisstrasse überqueren. Dabei wurde das Mädchen vom Auto eines 38-Jährigen erfasst, der in Richtung Münchwilen unterwegs war. Die Fussgängerin erlitt durch die Kollision mittelschwere Verletzungen und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Das schreibt die Kantonspolizei Thurgau in einer Mitteilung. Der genaue Unfallhergang werde nun abgeklärt.