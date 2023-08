10. DURCHFÜHRUNG Jubiläum gefeiert: So verlief das zweite Degersheimer Open Air dieses Sommers Nach dem Wolfstock-Festival Ende Juli ging am Samstag mit dem Open Air am Gleis bereits die zweite Degersheimer Musikveranstaltung 2023 unter freiem Himmel über die Bühne. Headlinerin war Sina. Rund 1000 Personen feierten mit.

Auch Ashbury Road aus dem Rheintal sorgte in Degersheim für Stimmung. Bild: Christoph Heer

Dieses Jahr wurde beim Open Air am Gleis ein kleines Jubiläum gefeiert. Denn schon vor dieser sechsten Austragung in diesem Format hatten sie viermal ein kleines Open Air organisiert. Den Organisatoren um Präsident Urs Graber liegt der Nachwuchs besonders am Herzen. So wurde eine Kinderspielecke mit Töggelikasten, Riesenseifenblasen und Kartenspielen eingerichtet. Die Organisatoren bemerkten schnell, dass nach einem kurzen Regenschauer am frühen Nachmittag viele Kinder und Familien kamen.

Auch in der Kinderspielecke war reger Betrieb. Bild: Christoph Heer

Powerstimme aus dem Wallis

Aber natürlich ging es vorrangig um die Musik. Nach Sonic Sunrise / Rinspeedsplash, UNLSH, Zéphyr Combo und Ashbury Road kam die Zeit für den Auftritt von Sina, die als Headlinerin verpflichtet worden war. Die Walliserin feiert im kommenden Jahr ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum. Hunderte Lieder hat sie veröffentlicht. Viele davon stiegen in der Schweizer Hitparade bis weit nach oben.

Mit Andrea Bignasca folgte ihr ein Singer Songwriter aus dem Tessin. Immer mehr Personen drängten sich vor die Bühne. Alles in allem waren rund 1000 Personen dabei.

Planung für 2024 läuft bereits

Die Organisatoren erklärten noch am Abend, dass nach dem Ende des diesjährigen Festivals gleich die Planung, Koordination und Aufgleisung des Festivals im kommenden Jahr beginnt. «Insbesondere mit dem Booking müssen wir auf der Hut sein und die Bands, welche wir vorgängig allesamt an einem ihrer Auftritte live begutachten, frühestmöglich anschreiben. Auch im kommenden Jahr werden wir vor dem eigentlichen Hauptact wieder eine Band mit 60er- und 70er-Sound auftreten lassen», sagte Urs Graber.

Dass das Festival am Gleis eine Zukunft haben wird, scheint gesichert zu sein. So sind unlängst zwei neue OK-Mitglieder rekrutiert worden. «Zudem spüren wir nach wie vor grosse Unterstützung seitens Gemeinde und Bevölkerung», sagte Urs Graber.