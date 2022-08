1.-August-Feier Föderalismus statt Einheitsbrei: Bei der Bundesfeier in Oberuzwil hielt Regierungsrat Beat Tinner die Ansprache Vergangenen Sonntag fand in Oberuzwil die 1.-August-Feier statt. Bereits am Nachmittag trafen sich die ersten Besucherinnen und Besucher auf der Tennisanlage. Im Mittelpunkt der Bundesfeier stand die Ansprache von Regierungsrat Beat Tinner.

Regierungsrat Beat Tinner bekannte sich in seiner Rede klar zum Föderalismus. Bild: Philipp Stutz

«Ist Oberuzwil nicht mit Uzwil verschmolzen?», fragte eine neu zugezogene Bürgerin, die erstmals an der 1.-August-Feier in Oberuzwil zugegen war. Grenzen zwischen beiden Gemeinden sind tatsächlich kaum erkennbar, weshalb diese Frage gerade von Auswärtigen immer wieder gestellt wird. «Oberuzwil ist eigenständig und das ist auch richtig so», antwortete einer der freiwilligen Helfer unmissverständlich. Ein Standortpapier für eine mögliche Fusion ist längst in der Schublade verschwunden. Und so führt denn die Gemeinde oberhalb des Bahndamms weiterhin ihre eigene Bundesfeier durch. So auch am vergangenen Sonntag.

Bei der Tennisanlage konnten sich Interessierte bereits nachmittags mit dem Sport vertraut machen. Abends erschienen die Besucherinnen und Besucher dann in Scharen. Rund 250 Personen wurden gezählt. «Wir sind überwältigt ob dieses Andrangs», sagte Reto Almer im Namen des Gemeinderates und des Tennisklubs. Bratwürste brutzelten auf dem Grill, kühle Getränke standen bereit, ehe die Musikgesellschaft Bichwil-Oberuzwil die Feier musikalisch eröffnete.

Mitglieder des Tennisklubs bewirteten die Besucherinnen und Besucher mit der obligaten Bratwurst. Bild: Philipp Stutz

Demokratie und Freiheit können schnell bedroht sein

Regierungsrat Beat Tinner gilt als Animal politique und war während langer Jahre Gemeindepräsident in Wartau, dazu Kantonsrat. Vor zwei Jahren wurde der Rheintaler in den Regierungsrat gewählt. Der Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartements fand lobende Worte für Oberuzwil: «Die Gemeinde vereint ruralen Charakter mit zukunftsträchtigem Geist.»

Dass Sicherheit nicht selbstverständlich sei, beweise der Krieg in der Ukraine. «Das hat uns bewusst gemacht, wie schnell Demokratie und Freiheit bedroht werden können», betonte Tinner. Grundvoraussetzung für eine funktionierende Demokratie ist laut dem FDP-Politiker der Föderalismus.

«Ohne ihn würden wir in einer Schweiz leben, die sich durch zentralistisch gekochten Einheitsbrei und weniger durch Vielfalt auszeichnet.»

Tinner bekannte sich klar zur freien Marktwirtschaft, die für einen dynamischen Wettbewerb sorge. «Deshalb dürfen wir uns nicht an Staatsinterventionen gewöhnen.» Die Schweiz sehe sich mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert: Sicherheit in Europa, Klimawandel, Energiepolitik, Globalisierung und Digitalisierung. Der Regierungsrat zeigte sich zuversichtlich, dass diese Probleme gemeistert werden können, wenn die Werte der Demokratie nicht vergessen gehen.

Später war Geselligkeit Trumpf. Lampions erhellten die Nacht und der Funken versprühte Feuer. Berührende Jodelgesänge begleiteten den herrlichen Sommerabend.