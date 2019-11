«Das Ganze auf die Muslime zu schieben, täte diesen Unrecht»: Weshalb eine Wiler Primarschule drei Weihnachtslieder verbannt Eine Wiler Schule verbannt drei Weihnachtslieder aus ihrer Adventsfeier. Sind die Werte der Schweiz in Gefahr? Marco Cappellari

Das Weihnachtssingen, wie hier im Martin-Haffter-Schulhaus in Weinfelden, ist an vielen Schulen in der Ostschweiz Tradition. (Bild: Reto Martin)

Dass das Mail, das die Schulleitung des Mattschulhauses kürzlich an ihre Lehrer verschickt hat, derart grosse Wellen werfen wird, hat wohl niemand in Wil erwartet. «Aus Rücksicht gegenüber anderen Kulturen und Religionen» werde an der diesjährigen Adventsfeier auf das Singen der Weihnachtslieder «Fröhliche Weihnacht überall», «Go tell it on the Mountain» sowie «S grööschte Gschänk» verzichtet, heisst es darin.

«Auch weitere Beiträge für die Weihnachtsfeier müssen so gestaltet sein, dass sich alle Kulturen angesprochen fühlen können.»

Die interne Mitteilung publik machte die Gratiszeitung «20 Minuten». Die Reaktionen folgten auf dem Fuss. Bis Dienstagmittag hatte die Causa das St.Galler Kantonsparlament erreicht, wo dazu an der laufenden Session eine einfache Anfrage aus den Reihen von CVP und SVP einging. Grundtenor: Sind die «christlichen Werte» der Schweiz in Gefahr? Weiter ging SVP-Nationalrat Lukas Reimann, der auf Facebook schrieb, er schäme sich «für diesen eingeläuteten Untergang der eigenen Werte».