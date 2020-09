Live Wie weiter mit dem St.Galler Finanzausgleich? Die Kantonsratsdebatte live im Ticker Heute geht es unter anderem auch über die Perspektiven der St.Galler Landwirtschaft, über Pflegefinanzierung und über die Transparenz bei Behördenlöhnen.



Der Kantonsrat im Livestream

Bruno Dudli von der SVP lädt die Regierung im Namen seiner Fraktion ein, einen Bericht zu erstellen «mit dem Ziel der Verringerung der staatlich bedingten Verwaltungsbürokratie» aufgrund der Coronakrise. Die CVP ist grundsätzlich dafür, aber gegen die Dringlichkeit. Regierungsrat Beat Tinner (FPD) bestreitet die Dringlichkeit ebenso. Der Rat folgt ihm – und lehnt die Dringlichkeit ab. Mit 87 zu 26 Stimmen.



08:42 Uhr

Die GLP bittet in einer dringlichen Motion um einen Beobachterstatus in den Kommissionen. Die Partei ist mit sechs statt sieben Sitzen bei den Wahlen scharf an der Fraktionsgrösse vorbeigeschrammt. Auch gelang es ihr nicht, mit einer anderen Partei eine Fraktion zu schmieden. Deshalb will die Partei in den Kommissionen immerhin zuschauen können. Das Präsidium bestreitet die Dringlichkeit des Anliegen – und die GLP zieht diese zurück.



08:41 Uhr

Der Rat stimmt über die Dringlichkeit der Motion ab: Abgelehnt mit 37 Ja- zu 74 Neinstimmen.

08:40 Uhr

Kantonsrätin Sonja Lüthi (GLP). Bild: Benjamin Manser

Besprochen wird eine dringliche Motion zum neuen Feuerschutzgesetz. Darin fehle die Regelung einer Mindestabgabe, kritisiert Sonja Lüthi (GLP). «Daraus lässt sich schliessen, dass auch Leute mit einem steuerbaren Einkommen von Null Franken 50 Franken Abgabe leisten müssen.» Das mache administrativ keinen Sinn. Regierungsrat Fredy Fässler (SP) kontert. Er bittet, die Dringlichkeit zu versagen. Die Anhebung auf mindestens 50 Franken sei in Vernehmlassung und Rat gutgeheissen worden. «Ich schaffe es unmöglich, bis zur Novembersession eine Vorslage zu erarbeiten und in die Vernehmlassung zu schicken.» Schliesslich könne man nicht Leute mit einfach Leute mit tiefem Einkommen von der Feuerwehrpflicht entbinden. Bei der Verordnung wolle die Regierung den Punkt der Sozialverträglichkeit nochmals besprechen.



08:32 Uhr

Klingeling. Der zweite Sessionstag hat begonnen. Zuerst werden Vorstösse behandelt, die als dringlich eingereicht wurden.

08:29 Uhr

Gemurmel füllt die Messehalle; Parlamentarierinnen und Parlamentarier halten auf dem Weg zu ihren Plätzen letzte Schwätzchen.

Diese zwei Themen geben heute sicher zu reden:

Finanzausgleich . Die Regierung verabschiedet alle vier Jahre einen Wirksamkeitsbericht zum innerkantonalen Finanzausgleich. Dieser ist Grundlage der heutigen Diskussion. Die Regierung will Ausgleichsgefässe vereinfachen. Die vorberatende Kommission will die Regierung beauftragen, andere Ausgleichsmodelle zu prüfen. Gemeint ist damit der horizontale Finanzausgleich, den 24 von 26 Kantonen bereits anwenden. St.Gallen kennt nur einen vertikalen Ausgleich. Hiesst: Der Kanton greift finanzschwachen Gemeinden unter die Arme, reiche Gemeinden werden dafür aber nicht zur Kasse gebeten. So will die Regierung bewusst einige Tiefsteueroasen erhalten, um im Steuerwettbewerb zwischen den Kantonen besser bestehen zu können. Die SP kritisiert dieses System seit langem. Die Steuerunterschiede zwischen Gemeinden seien riesig – und die Städte trügen die sozialen Lasten steuergünstiger Landgemeinden. Ausführliches dazu finden Sie hier.



. Die Regierung verabschiedet alle vier Jahre einen Wirksamkeitsbericht zum innerkantonalen Finanzausgleich. Dieser ist Grundlage der heutigen Diskussion. Die Regierung will Ausgleichsgefässe vereinfachen. Die vorberatende Kommission will die Regierung beauftragen, andere Ausgleichsmodelle zu prüfen. Gemeint ist damit der horizontale Finanzausgleich, den 24 von 26 Kantonen bereits anwenden. St.Gallen kennt nur einen vertikalen Ausgleich. Hiesst: Der Kanton greift finanzschwachen Gemeinden unter die Arme, reiche Gemeinden werden dafür aber nicht zur Kasse gebeten. So will die Regierung bewusst einige Tiefsteueroasen erhalten, um im Steuerwettbewerb zwischen den Kantonen besser bestehen zu können. Die SP kritisiert dieses System seit langem. Die Steuerunterschiede zwischen Gemeinden seien riesig – und die Städte trügen die sozialen Lasten steuergünstiger Landgemeinden. Ausführliches dazu finden Sie hier. Perspektiven der Landwirtschaft. Als Antwort auf ein Postulat hat die Regierung einen 68-seitigen Bericht über die Zukunft der St.Galler Landwirtschaft verfasst. Die vorberatende Kommission vermisst darin Entwicklungsmöglichkeiten im Hinblick auf Herausforderungen der neuen Agrarpolitik, der Digitalisierung oder des Klimawandels. Die GLP kritisiert die Agrarpolitik des Kantons als mutlos, fordert unter anderem, dass das kantonale Landwirtschaftszentrum in Salez auf Biolandbau umstellt. Meinrad Gschwend, Fraktionspräsident der Grünen, bezeichnete den Bericht als Rückschritt. Wir sind gespannt auf die Diskussion.



08:25 Uhr

Einen schönen, guten Morgen und herzlichen Willkommen zum Live-Ticker aus dem St.Galler Kantonsrat in der Olma Halle 2.1.



Auch in der Septembersession tagt das Kantonsparlament wegen des Coronavirus in der Olmahalle.

Bid: Benjamin Manser