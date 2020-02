Wie kulturfreundlich sind die Kandidierenden? Die IG Kultur Ost nimmt die St.Galler und Thurgauer Parteien unter die Lupe Wer kulturfreundlich wählen will, wählt Grün oder SP – das ist das Ergebnis eines Ratings der IG Kultur Ost für die Kantonsratswahlen in St.Gallen und Thurgau. Am schlechtesten bestehen die SVP und die BDP/EVP die «Kulturverträglichkeitsprüfung».

Die Kartause Ittingen – auf dem Bild spielt das Dover Quartet – zählt gemäss Umfrage zu den beliebtesten Kulturorten der Kandidierenden. Bild: Reto Martin

(pd/lim) Zehn Fragen zu Grundsätzen und Einzelaspekten der Kulturpolitik waren im Rating der IG Kultur Ost zu beantworten – von der Frage, ob Kultur überhaupt eine Staatsaufgabe sei, bis zu Sozialfragen, Museums- und Bibliotheksthemen. Ein Viertel der Kandidierenden im Kanton St.Gallen und ein Sechstel im Thurgau haben bei der Online-Befragung mitgewirkt. Dies sei auch im Vergleich mit anderen Ratings ein zufriedenstellender Rücklauf, schreibt die IG Kultur Ost in einer Medienmitteilung.

Grün und SP Kopf an Kopf

Die Beteiligungsquote schwanke je nach Partei massiv. Die Splitterparteien am rechten Rand, SD und EDU, haben sich im Kanton St.Gallen gar nicht beteiligt, im Thurgau haben vier Parteien (BDP, EDU, EVP und GLP) nicht mitgemacht. Bei der SVP beträgt die Teilnahme-Quote 1 : 20 in St.Gallen und 1 : 25 im Thurgau. 7 Prozent sind es bei der FDP im Thurgau, 12 Prozent bei den St.Galler Grünliberalen.

Mitte-links steigt das Interesse mehrheitlich sprunghaft: CVP 23 Prozent (SG) bzw 35 Prozent (TG), FDP SG 31 Prozent, Grüne 26 Prozent (SG) bzw. 41 Prozent (TG), Parteifrei SG 43 Prozent. An der Spitze, was die Beteiligung betrifft, ist in beiden Kantonen die SP: in St.Gallen mit 58 Prozent, im Thurgau mit 53 Prozent.

Deutlich seien die Unterschiede auch in Sachen Kulturfreundlichkeit, heisst es in der Mitteilung weiter. Gewertet wurden die zehn Antworten auf einer fünfteilig gestuften Skala von «Ja» bis «Nein».

Im Kanton St.Gallen liegt die SP mit 92 Prozent vor den Grünen mit 90 Prozent. Es folgen die GLP (84 Prozent), die BDP/EVP (73 Prozent), CVP und Parteifrei mit je 67 Prozent, die FDP mit 59 Prozent und die SVP mit 48 Prozent:

Im Thurgau schwingen die Grünen mit 87 Prozent obenauf, gefolgt von der SP mit 86 Prozent, der CVP mit 67, der FDP mit 63 und der SVP mit 60 Prozent:

Fast 80 Prozent sind für ein Kulturprozent

Unter anderem steht eine breite Mehrheit (drei Viertel der Stimmenden) dafür ein, die Plafonierung der Kulturausgaben im Kanton St.Gallen definitiv aufzuheben. Fast 80 Prozent sprechen sich in beiden Kantonen für die Einführung eines kantonalen Kulturprozents aus. Und: «Dass die soziale und finanzielle Situation vieler Kulturschaffender prekär ist und verbessert werden sollte, unterschreibt ebenfalls eine Mehrheit.»

Skeptisch oder ablehnend fällt hingegen die Mehrzahl der Antworten auf die Frage aus, ob die Ostschweizer Kantone eigene Ausbildungsstätten schaffen sollten, um der Abwanderung kreativer Köpfe zu begegnen. Dass die Antworten ein insgesamt eher kulturfreundliches Bild ergeben, sei erfreulich, schreibt die IG Kultur Ost und relativiert:

«Wer an der Umfrage teilnahm, brachte mutmasslich ein Grundinteresse an Kultur mit. Der schweigenden Mehrheit der Kandidierenden scheint es an diesem Interesse zu fehlen – was auch ein Statement ist.»

Die Ratings der Kandidierenden gibt's online

Im Kanton St.Gallen haben 59 Kandidierende die Maximalpunktzahl vollständig oder knapp erreicht. Im Thurgau sind es 13 Personen. «Das sind die Köpfe, die sich in den Parlamenten hundertprozentig für kulturelle Anliegen einsetzen werden», so die IG Kultur Ost. In den kommenden Tagen wird sie die Ergebnisse im Einzelnen analysieren.

Gefragt (ohne Wertung) wurden die Kandidierenden schliesslich auch zu ihrem persönlichen Kulturverhalten. Als beliebtester Kulturort im Thurgau schwang die Kartause Ittingen obenauf vor dem Eisenwerk Frauenfeld und dem Horst-Klub Kreuzlingen. Im Kanton St.Gallen führt das Theater die Bestenliste an vor Palace und Kinok. Die kulturelle Aktivität der Kandidierenden schwankt von «Mehrmals die Woche» bis «Nie».