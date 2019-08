Wie ein Thurgauer Obstbauer innert kürzester Zeit zwei Tonnen Aprikosen mit Makeln verkauft hat

Bereits über 4000 Mahlzeiten vor dem Abfallkübel gerettet: «Too Good To Go»-App kommt in St.Gallen gut an

Immer mehr Geschäfte in St.Gallen wollen ein Zeichen gegen Food-Waste setzen und bieten über die App «Too Good To Go» Esswaren an. Insgesamt seien so bereits über 4000 Mahlzeiten gerettet worden.