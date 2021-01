WetterTicker Starkregen in der Ostschweiz: Drohnenaufnahmen aus Weinfelden – Kantonsstrasse unter Wasser +++ Grosse Lawinengefahr und unterbrochene Bahnstrecken Nachdem es erneut geschneit hat in der Ostschweiz, kommt nun der grosse Regen. In unserem Wetter-Ticker halten wir euch auf dem Laufenden über die Situation auf den Strassen und im öffentlichen Verkehr.

Freitag, 29. Januar - 12:32 Uhr

Drohnenaufnahmen zum Hochwasser in Weinfelden

(mte) Diese Kantonsstrasse im Osten von Weinfelden steht unter Wasser und wurde von der Feuerwehr gesperrt. Die Drohne fing die Feuerwehr bei einer Testfahrt durchs Wasser ein:

Die zweite Aufnahme zeigt den Überlauf des Bachs Giessen - ebenfalls ganz im Osten Weinfeldens. Es bildet sich bereits ein kleiner See im Überlaufbecken.

Freitag, 29. Januar - 11:40 Uhr

Der Dorfbach in Pfyn führt nach den Niederschlägen viel mehr Wasser als üblich Nach dem Starkregen Im Normalzustand (Bild: Stephanie Martina)

Freitag, 29. Januar - 11:10 Uhr

Grosse Lawinengefahr und unterbrochene Bahnstrecken

(rwa) Während der Schnee im Flachland längst geschmolzen ist, stellt er die Berggebiete weiterhin vor Herausforderungen. Das Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) stuft die Lawinengefahr als gross ein. Es seien weiterhin spontane Lawinen zu erwarten, heisst es im Bulletin von Freitagmorgen.

Das Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) stuft die Lawinengefahr aufgrund der aktuellen Niederschläge als gross ein. Symbolbild: Keystone

Die Verhältnisse für Schneesport abseits gesicherter Pisten sind sehr gefährlich. Die Schneesituation beeinträchtigt auch den Bahnverkehr in den Bergen. Exponierte Verkehrswege sind gefährdet. Es gilt, den Weisungen der lokalen Behörden zu folgen.

Freitag, 29. Januar - 10:37 Uhr

Kleine Sturzflut im Werdenberg

Ein Leserreporter filmte für «FM1 Today», wie der Bach zwischen Gams und Wildhaus in Sekundenschnelle anschwoll. Die Schneemassen am Ufer werden einfach weggespült:

Freitag, 29. Januar - 10:05 Uhr

Hochwasserwarnung des Bundes: Thurregion besonders betroffen

Wegen starken Regenfällen in der Ostschweiz warnen die Behörden vor Flussüberschwemmungen, wie SRF News in einem Beitrag vermeldet. Betroffen sei besonders die Thurregion im Kanton Thurgau, sagt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS). Nachfolgend der dazugehörige Tweet von SRF:

Freitag, 29. Januar - 09:53 Uhr

Im Obertoggenburg trat ein Bach über die Ufer

Mit Wetterkapriolen hatte gestern Donnerstag auch das Obertoggenburg zu kämpfen. Zwischen Stein und Starkenbach ist Schnee abgerutscht. Die Folge des Murgangs: Ein Bach trat nach 16.30 Uhr über die Ufer und auf die Hauptstrasse Nesslau-Alt St. Johann. Diese musste gesperrt werden. Laut Polizeisprecher Hanspeter Häderli waren keine verletzten Personen zu beklagen. Wer am Donnerstagabend ins Obertoggenburg wollte, musste dies vom Rheintal her tun.

Oberhelfenschwil: Schnee-Erdrutsch erfasst Liegenschaft



Die Feuerwehr Neckertal rückte mit 20 Einsatzkräften aus. Bilder: BRK News

Am Donnerstag gegen 15 Uhr drangen in Oberhelfenschwil mehrere Kubik von schleichendem Schnee und Schlamm auf die Wigetshofstrasse. Die Massen erfassten einen Holzanbau einer Liegenschaft.



Die Naturgewalt hinterlässt ein Bild der Verwüstung.

Auf einer Länge von etwa 20 Metern wurde die Strasse mit Schnee, Schlamm und Wasser zugedeckt. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden kann noch nicht abschliessend beziffert werden. Die Feuerwehr Neckertal war mit rund 20 Einsatzkräften im Einsatz.



Mit Schaufeln gegen die Schneemassen.

Freitag, 29. Januar - 09:32 Uhr

Feuerwehr im Einsatz: In einer Tiefgarage in Mörschwil sammelten sich grosse Wassermengen an

Im Kanton St.Gallen wurden einige Keller geflutet, wie «FM1 Today» nach Anfrage bei der Kantonspolizei berichtet. So sah es am Freitagmorgen in Mörschwil aus:

4 Bilder 4 Bilder Die Feuerwehr bei einem Einsatz im Mörschwil: In einer Tiefgarage sammelten sich grosse Wassermengen an. Bild: BRK News

Freitag, 29. Januar - 8:32 Uhr

Heftige Böen und mässige Hochwasserwarnung

(evw) Seit Donnerstag regnet es fast ununterbrochen. Doch damit nicht genug: Zum Regen dazu kommen heftige Windböen – auf dem Säntis konnten Böen mit fast 140 Kilometern pro Stunde gemessen werden.

Am Südrand von #Tief #Olaf bläst heute im Flachland kräftiger #Südwestwind mit #Böen im Bereich von 50-80 km/h. Auf den Bergen gibt es lokal #Orkanböen. Auch in der vergangenen Nacht stürmte es auf den Bergen - Spitzenreiter ist momentan der #Säntis mit fast 140 km/h. (rv) pic.twitter.com/SUttcgTMYK — MeteoNews (@MeteoNewsAG) January 29, 2021

Wie MeteoNews unter anderem auf Twitter vermeldet, können die Pegel der Gewässer durch die kräftigen Regenfälle weiter ansteigen. Das könne vielerorts zu Problemen führen.

Aus Westen überquert uns aktuell nochmals eine aktive Störungszone mit kräftigen Regenfällen. Die Schneefallgrenze liegt auf 1500 bis 1800 Metern. Die Pegel der Gewässer auf der Alpennordseite werden nochmals ansteigen, lokal kann es mit dem vielen Wasser Probleme geben. (rv) pic.twitter.com/LIxglyGAAM — MeteoNews (@MeteoNewsAG) January 29, 2021

Laut dem Bundesamt für Umwelt (BAFU) ist die Hochwassergefahr zurzeit als mässig einzuschätzen. Die Behörden warnen vor Überschwemmungen von Flüssen. Dem Amt zufolge gilt die Hochwasserwarnung für kleine und mittelgrosse Flüsse. In der Ostschweiz sind davon insbesondere die Alpsteinregion, Liechtenstein und damit der Rhein und die Thur betroffen.

Gegenüber dem Newsportal FM1 Today sagt Matthias Graf, Mediensprecher der Thurgauer Kantonspolizei, dass Feuerwehrleute entlang der Sitter und der Thur im Einsatz sind. Die Einsatzkräfte vor Ort würden vor allem darauf achten, dass sich niemand in Flussnähe begebe. Bis zum Freitagmorgen habe es aber keine grösseren Einsätze oder Schäden gegeben. Kleinere Brücken und Flussabschnitte wurden abgesperrt.

In den letzten zwei Tagen ist viel #Niederschlag gefallen. Im #Mittelland, in der #Nordwestschweiz und im #Jura rund 20 bis 50 mm, am Alpennordhang und in den zentralen und westlichen Alpen verbrietet 50 bis 100 mm und lokal auch mehr. Anbei die 48h-Niederschlagssumme-Karte. (rv) pic.twitter.com/q4hSIfuzrH — MeteoNews (@MeteoNewsAG) January 29, 2021

Donnerstag, 28. Januar - 8:32 Uhr

(vre) Traut man den Wetterfröschen im Internet ist das Wintermärchen spätestens am Freitag zu Ende. Ab Donnerstagmittag soll das Wetter kippen: Es wird wärmer. Der Schneefall geht zuerst in Schneeregen und dann in Regen über. Die Niederschläge sollen ergiebig ausfallen. «Meteo Schweiz» schreibt von bis 100 Litern pro Quadratmeter im Toggenburg und im Appenzellerland. Bäche und kleinere Flüsse können durch Regen und Schmelzwasser ansteigen und über die Ufer treten.

Wer in den nächsten Tagen in St.Gallen mit dem Auto unterwegs ist, muss sich auf einige Wetterkapriolen einstellen. Am Donnerstagmorgen könnten die Strassen glatt sein. Danach gibt's Regen und Pflotsch. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 14. Januar 2021)

Am Freitag soll's tagsüber bei weiter steigenden Temperaturen weiter regnen. Am Samstag, Sonntag und Montag sehen die Wetterfrösche Regen mit einzelnen trockenen Phasen voraus. Gemäss «SRF Meteo» könnte es am Samstag und Sonntag ab und zu sogar für ein paar Sonnenstrahlen reichen.