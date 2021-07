Kräftige #Gewitter bringen gebietsweise viel #Regen: In #Faido/TI regnete es in den letzten 12h 108 mm, in 48 h sogar 156 mm. ➡ Lokale #Erdrutsche⚠ #NochNichtVorbei ^ls/sl pic.twitter.com/Z5eC2gs1NS