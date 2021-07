Bodensee-Sommer Wir suchen das schönste Bodensee-Bild – jetzt Foto einsenden und gewinnen! Diesen Sommer dreht sich auf Tagblatt.ch alles um den Bodensee. Deshalb suchen wir in den nächsten Wochen passend dazu das schönste Leserbild. Schicken Sie uns Ihre beste Aufnahme vom Bodensee und machen Sie mit beim grossen Leserbild-Wettbewerb. Als Belohnung warten tolle Preise.

Der Bodensee ist eines der beliebtesten Fotosujets unserer Leserinnen und Leser. Bild: Donato Caspari





Wir suchen das schönste Bodensee-Foto. Egal ob am, auf oder unter Wasser – Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt! Zwei Vorgaben müssen jedoch erfüllt sein:

Das Bild muss im Sommer 2021 von Ihnen selbst aufgenommen werden. Das Bild muss über eine genügend hohe Auflösung verfügen (zum Druck geeignet).

Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Weitere Infos entnehmen Sie unseren Teilnahmebedingungen und AGB.

Senden Sie uns Ihr schönstes Bodensee-Bild bis am 14. Juli 2021 um 8.00 Uhr per Mail an bodensee@chmedia.ch. Zudem benötigen wir folgende Angaben:

Aufnahmeort

Aufnahmedatum

Vor- und Nachnamen des Fotografen / der Fotografin

Adresse

Unsere Bildredaktion wird alle Einsendungen sichten und eine Vorauswahl treffen. Dann sind Sie am Zug - Sie entscheiden per Onlinevoting, welches der 20 Bodensee-Bilder das schönste ist. Auf die Fotografinnen oder Fotografen auf den ersten drei Plätzen warten folgende Preise:

1. Platz

Ein Helikopter-Flug über den Bodensee für 2 Personen im Wert von

CHF 500.-

2. Platz

Eine Übernachtung für 2 Personen inkl. Halbpension im Bad Horn Hotel & Spa im Wert von CHF 475.-

3. Platz

2 Bodensee Card Plus für 3 Tage im Wert von CHF 160.-