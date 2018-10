Zwischenfall bei Aufbauarbeiten für Pferderennen Maienfeld: Zivilschützer stürzt in Schacht Am Dienstagnachmittag zog sich ein 32-Jähriger beim Sturz in einen offenen Schacht auf dem Rossriet in Maienfeld leichte Verletzungen zu.

Am Dienstagnachmittag ist auf dem Rossriet in Maienfeld ein Mann in einen offenen Schacht gestürzt. (Bild: Kapo Graubünden)

(wo) Der 32-jährige Angehörige des Zivilschutzes war am Dienstag mit Aufbauarbeiten für die Pferderennen auf dem Rossriet in Maienfeld beschäftigt. Kurz vor 16 Uhr beabsichtigte er ein Zelt zu betreten und stürzte dabei in einen offenen Elektroschacht. Dabei zog sich der Zivilschützer leichte Verletzungen an der Schulter zu. Mit der Rettung wurde der Verletzte ins Kantonsspital Graubünden nach Chur gefahren. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die genauen Unfallumstände ab, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt.