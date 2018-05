Zweimal Gold an der Heim-SM Am Samstag fanden im Bildstöckli Oberriet die Schweizer Meisterschaften der Kadetten und Aktiven im griechisch-römischen Stil statt. Vom RC Oberriet-Grabs siegten Quintus Zogg und Janis Steiger in ihren Kategorien.

Quintus Zogg (links) siegt bei den Kadetten bis 46 kg. (Bild: PD)

Bei den Kadetten standen für die Rheintaler vier Ringer auf den Matten. Quintus Zogg startete bei den Kadetten in der Gewichtsklasse bis 46 kg. Von Anfang an liess der Grabserberger nichts anbrennen, so gelang es ihm dank einem Schultersieg und einem weiteren gewonnenen Kampf durch technische Überlegenheit bis in den Final vorzustossen. Dort bestätigte der zukünftige Landschaftsgärtnerlehrling seine Leistungen aus den Vorrunden und schulterte seinen Gegner in weniger als einer Minute Kampfzeit.

Eine Gewichtsklasse höher, bis 50 kg, waren für den RCOG gleich zwei Athleten am Start. Samuel Vetsch, welcher sein erstes Jahr bei den Kadetten ringt, gewann und verlor zwei Kämpfe und rangierte letztlich auf Platz fünf. Topfavorit auf Gold in der selben Gewichtsklasse war der Montlinger Janis Steiger. Souverän hielt er dem Druck stand und gewann alle seine drei Vorrundenkämpfe. Im Final musste er dann nochmals alle Energiereserven anzapfen, denn gegen seinen Gegner aus der Innerschweiz lag er bis zur Halbzeit im Rückstand. Dank guten Konteraktionen holte er den Rückstand wieder auf und konnte somit das Tripple von drei Schweizermeistertiteln im 2018 perfekt machen.

Janis Blantas gelang an seinen ersten Schweizer Meisterschaften bereits die erste Medaille. Bis 76 kg und höher konnte er mit tollen Konterangrifffen auf sich aufmerksam machen und musste sich nur im Final geschlagen geben, was ihm den zweiten Schlussrang bescherte.

Vishar holt sich die zweite Medaille

Maurus Zogg kämpfte zum ersten Mal an einer Aktiv Schweizer Meisterschaften, wobei er wie Vetsch zwei Siege und zwei Niederlagen einfuhr und somit den vierten Platz erreichte. Bis 71 kg zog auch Andreas Vetsch einen schwarzen Tag ein. Nach einem Sieg über den Einsiedler Jan Neyer stand ihm sogleich der ehemalige Olympionike von London, Pascal Strebel, gegenüber. Von Anfang an trat der Zimmermann aufs Gaspedal und konnte seinen Gegner in der ersten Kampfhälfte passiv stellen. Der zweite Teil der Begegnung verlief zu Beginn ähnlich. Dann lief der Grabser jedoch in einen Konter und konnte den daraus entstandenen Rückstand nicht mehr aufholen. Im nächsten Kampf musste sich Vetsch dann zu seinen Ungunst ein weiteres Mal gegen den für den SC Valais kämpfenden Isa Usupov geschlagen geben. Im Kampf um den fünften Platz gelang es dann ihm das Blatt mit einem Sieg durch technische Überlegenheit noch einmal zu wenden und den fünften Platz für sich zu entscheiden.

Bruno Flück und Christian Hutter traten in der Gewichtsklasse bis 85 kg an. Auch für sie verlief der Wettkampf nicht nach Wunsch, wobei Flück aufgrund zwei Niederlagen früh aus dem Wettkampfgeschehen ausschied. Hutter schaffte es mit dem fünften Platz immerhin noch in die Diplomränge.

Bei den Schwergewichten bis 130 kg lief für den RC Oberriet-Grabs Andrii Vishar auf. Der Freistilspezialist war nach dem Schweizer Meistertitel bei den Freistilern voll motiviert, auch bei den Greco-Ringern auf dem Podest zu stehen. Dank zwei hart erkämpften Siegen und einer hauchdünnen Niederlage im Finale gelang ihm dies auch und er durfte sich über die verdiente Silbermedaille freuen.

Mit vier Medaillen erreichten die Ringer aus Oberriet-Grabs einmal mehr ein Top Resultat, obwohl mit etwas mehr Wettkampfglück sogar noch mehr drinnen gelegen wäre. (mz)