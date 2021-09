Pferdesport Zweifacher Sieg für den Grabser Gespannfahrer Urs Bicker am Heimturnier Die Equipe der Bündner Fahrsportvereinigung sicherte sich an ihrem Fahrsporttag in Maienfeld den Sieg und die Finalqualifikation. Teil dieser Dreierequipe ist der Grabser Urs Bicker.

Der zweifache Sieger Urs Bicker aus Grabs. Bild: Christian Hartmann

Bei herbstlich kaltem und nassem Wetter kämpften am Sonntagnachmittag sechs Vereine aus dem Rayon 1 um die letzten Punkte und den Einzug in den Final vom kommenden Sonntag in Schaffhausen. Mit einem Schlussresultat von 3 Punkten entschied die Equipe der Bündner Fahrsportvereinigung, bestehend aus Roger Bigler, Andreas Kubli und Urs Bicker, die OKV-Fahrcup-Qualifikation für sich.

Am Vormittag hat bereits ein Hindernisfahren mit Einzelwertung stattgefunden. Bei den Zweispännern gewann Urs Bicker. Seine Reaktion auf den Doppelsieg in Fahrcup und Hindernisfahren:

«Das ist sensationell. Freut mich natürlich sehr, wenn ich so etwas gewinnen kann, auch weil am Heimturnier etliche Freunde zuschauen kommen.»

Im «relativ schwierigen, aber fairen Parcours» von Michael Mayer fuhr Urs Bicker mit dem 24-jährigen Stino und dem 11-jährigen Apollo einen Doppelnuller.