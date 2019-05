Zwei Verletzte nach Autounfall in Buchs Am Samstagmorgen, um 10 Uhr, ist es in Buchs auf der Haagerstrasse, auf Höhe des Binnenkanals, zu einem Unfall zwischen zwei Autos gekommen. Dabei wurden die beiden Autofahrer eher leicht verletzt.

Ein Mann übersah auf der Strasse ein Auto mit Frau und Kind. (Bild: Kapo)

(pd) Ein 79-jähriger Autofahrer fuhr mit seinem Auto auf einer Nebenstrasse zur Haagerstrasse. Bei der Einmündung bog er nach links in Richtung Buchs ein. Dabei übersah er das entgegenkommende Auto einer 51-jährigen Frau, welche mit ihrem Kind als Beifahrer unterwegs war. Durch die heftige Kollision verletzte sich der 79-Jährige eher leicht und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Die 51-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilte. An beiden Autos entstand Totalschaden in der Höhe von über 10000 Franken.