Zwei Verletzte durch Kollision in Triesen Am Montagabend kam es in Triesen zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Das meldet die Landespolizei.

Bei dem Unfall in Triesen wurden am Montagabend zwei Personen verletzt. (Bild: Landespolizei)

(wo) Am Montagabend kam es in Triesen zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Eine Lenkerin eines Personenwagens fuhr gegen 18 Uhr auf der Bergstrasse Richtung Triesenberg, mit der Absicht beim Sportplatz links abzubiegen. Dabei übersah sie einen talwärts fahrenden Personenwagen und es kam zur Kollision der beiden Autos. Beide Lenkerinnen wurden unbestimmten Grades verletzt, an den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.