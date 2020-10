Zwei Teams des Schwimmclub Flös schnuppern Filmluft – Dreharbeiten für ein Präventionsprogramm Für «Cool and Clean» durfte der SC Flös nach Bern reisen. Es war ein spezielles Erlebnis, einen Einblick in eine Filmproduktion zu erhalten.

Die Kamerafrau ist hautnah dabei – mit Maske. Bilder: PD

(pd) Zwei Teams des Schwimmclub Flös Buchs wurden auserwählt, bei Dreharbeiten des Präventionsprogramms «Cool and Clean» dabei zu sein. Dafür reiste letzte Woche je ein Team beider Abteilungen mit grosser Vorfreude in die Landeshauptstadt Bern.

«Cool and Clean» ist das Präventionsprogramm von Swiss Olympic und steht für einen erfolgreichen, fairen und sauberen Sport. Es unterstützt leitende Personen darin, die Lebenskompetenzen der Jugendlichen zu fördern, gefährliche Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig zu reagieren.

Teile so oft wiederholen, bis sie perfekt sind

Das Programm baut auf sechs Commitments für einen sauberen und fairen Sport auf und bietet Leitenden verschiedenste Dienstleistungen an. In diesem Zusammenhang wurden verschiedenste Gruppenspiele entwickelt. Diese wurden jetzt aufgezeichnet und erscheinen ab Januar 2021 auf der Website von «Cool and Clean».

Die Artistic- Schwimmerinnen begannen mit einem Fotoshooting. Den Mädchen wurde aufgetragen, so natürlich wie möglich ihrer Trainingsroutine an Land nachzugehen.

Die Flöser studierten die vorgegebenen Spiele bis zur Perfektion ein.

Der Fotograf hielt sich dezent im Hintergrund und erfasste so seine Eindrücke mit der Kamera. Die Fotos werden für die Bildwelt von «Cool and Clean», Kommunikationen auf der Website, Social Media, Newsletter und Kampagnen gebraucht.

In einem zweiten Teil ging es darum, zwei Spiele aufzunehmen. Die Mädchen lernten die Spiele kennen und erhielten genaue Anweisungen von der Crew, wie sie diese umsetzen mussten, damit man später im Film genau erkennen kann, wie diese Spielformen zu spielen sind.

Zu Gute kam den Mädchen, dass sie sich vom Training im Artistic Swimming gewöhnt sind, einzelne Teile so oft zu wiederholen, bis sie perfekt sind. Darum ernteten sie von der Filmcrew grosses Lob.

Spannenden Einblick in eine Filmproduktion erhalten

Auch die Schwimmer, die sich für die «Cool and Clean» Filmtage zur Verfügung stellten, konnten viele spannende Erfahrungen sammeln. Sie lernten durch die Spielformen kritisches Denken, Problemlösung, Umgang mit Gefühlen und faires Verhalten im Sport.

Alles in allem war es ein spezielles Erlebnis, einen Einblick in eine Filmproduktion zu erhalten, aber auch als Team Zeit ausserhalb des Schwimmbeckens zu verbringen. Der Besuch einiger Berner Sehenswürdigkeiten rundete den besonderen Anlass ab.