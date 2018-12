Zwei neue Bahnhofsuhren für Buchs Auf dem Bahnhofsvorplatz Buchs gab es bisher keine Uhren. Dies wurde insbesondere im Zuge der Inbetriebnahme des neuen Bushofes beanstandet. Am Mittwoch wurden zwei neue Uhren in Betrieb genommen.

Weitherum sichtbar: Buchs hat zwei neue Uhren auf dem Bahnhofsgelände bekommen. (Bild: PD)

Am 5. Dezember 2018 wurden zwei Bahnhofsuhren montiert und in Betrieb genommen. Zudem arbeitet die Stadt Buchs mit Ihren Partnern an der sicherheitstechnischen Lösung, dass die Abfahrtszeiten der Verkehrsbetriebe LIECHTENSTEINmobil auch auf den neuen digitalen Zentralanzeigen unter dem neuen Bushofdach angezeigt werden können. Das hält die Stadt Buchs in einer Medienmitteilung fest. Konkret geht es um die Datenübertragung der Liechtensteiner Fahrplandaten auf die Schweizer Software «Wemlin». Die definitive Aufschaltung ist Anfang 2019 vorgesehen. Bis dato konnten auch am Bahnhof Sargans die Abfahrtszeiten nicht zusammengeführt werden. Durch das Engagement der Stadt Buchs und seinen Partnern, wird dies dann unter anderm auch dort möglich sein, heisst es in der Medienmitteilung weiter. (PD)