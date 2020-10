Zwei lokale Combos, hohes Niveau und tolle Stimmung an der Buchser Vorausscheidung des Ostschweizer Band-Contests Am Samstag machte der Contest «bandXost» für Nachwuchsmusiker mit einer Qualifikation Halt im Krempel. Der Publikumspreis ging an die Metalband Flashtrack mit Musikern aus der Region Werdenberg-Liechtenstein.

Die lokale Combo Flashtrack erhielt im Krempel den Publikumspreis. Bilder: bandXost/Noemi Müller

(wo) An insgesamt neun Vorausscheidungen zwischen Frauenfeld und Chur werden die acht Acts bestimmt, welche am 28. November im Final in der Grabenhalle in St. Gallen um den Sieg im Ostschweizer Bandcontest antreten dürfen.

Der dritte Qualifikationsabend ging am Samstagabend im Krempel über die Bühne. Mit dabei waren zwei Formationen mit Werdenberger Beteiligung und der Moderator Dario Cantieni (SRF, ehemaliger Moderator bei FM1 und Radio L).

Jury zeigt sich von den Darbietungen überzeugt

«Der Abend im Krempel war ein voller Erfolg und an Abwechslung kaum zu übertreffen», heisst es in einer Mitteilung. Die Musikerinnen und Musiker auf der Bühne konnten durchs Band überzeugen. Das befand die Jury mit Marc Frischknecht der als Veranstalter, Booker Quellrock, Musiker bei den Bands Junes und Yes I’m very tired now wirkt, Musikproduzent Sandro Dietrich, der Inhaber des Klangstark-Studios in Chur ist, sowie Hip-Hop-Experte Yanitt Thoma vom Lyrics Magazin.

Die sechs in Buchs auftretenden Bands bewegten sich stilistisch von Metal über Singer-Songwriter bis hin zu Electro und Rap.

Lokale Combo Flashtrack gewinnt Publikumspreis

Den Publikumspreis gewann im Krempel die Combo Flashtrack, die von Liechtensteiner und Werdenberger Musikern gebildet wird. Sie wurde dafür mit coolem Equipment für den Bandraum belohnt. Flashtrack war an diesem Abend die einzige Band, die nicht zum ersten Mal an der Vorausscheidung mitmachte.

Das Publikum erschien an der dritten Qualifikationsveranstaltung von «bandXost» zahlreich: Der Krempel war bis zur, durch die Schutzmassnahmen gegen das Coronavirus bedingten, Maximalauslastung gefüllt.

OHM war die zweite Band mit Werdenberger Beteiligung.

Auch im Krempel am Start waren die Lokalmatadoren von OHM mit ihrem Electro-Pop. Die Thrashmetal-Band Honor sowie die beiden Hip-Hop-Acts Cortés Kimberly und Batuhan Kanay zeigten sich dem Publikum und der Jury ebenfalls. Für die sanfteren Töne sorgte Shania Brogna.

Finalteilnehmer stehen erst am 9. November fest

Wer es ins grosse Finale des Talentwettbewerbs am 28. November schafft, wird am 9. November bekanntgegeben – nach dem Abschluss der neun Qualifikationsabende. Die Vorausscheidung in Buchs konnte als Livestream auch vom heimischen Sofa aus mitverfolgt werden. (pd)