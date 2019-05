RC Oberriet-Grabs gewinnt an Freistil-Schweizer-Meisterschaften zwei Goldmedaillen Am Samstag fanden in Einsiedeln die Freistil-Schweizer-Meisterschaften der Aktiven und Kadetten statt. Roman Kehl und Andri Vishar vom RC Oberriet-Grabs gelang dabei der Sprung nach ganz vorne.

Die erfolgreiche Delegation des Ringerclubs Oberriet-Grabs: Nicolas Steiger, Maurus Zogg, Annatina Lippuner, Andri Vishar, Jürg Lippuner (hinten von links), Severin Ritter, Samuel Vetsch und Roman Kehl (vorne von links). (Bild: PD)

(mz) Bis 53 kg bei den Kadetten stand Samuel Vetsch im Einsatz. Der Grabser startete furios und konnte gleich in den ersten zwei Runden Siege einfahren und sich für den Halbfinal qualifizieren. Dort musste sich Vetsch dann dem Kaderringer Ronan Feyer (Sense) geschlagen geben. Im darauffolgenden Kampf um den Einzug in den kleinen Final musste der RCOG-Ringer noch einmal eine Niederlage hinnehmen, wodurch er um den fünften Platz kämpfte. Diesen Kampf gewann Vetsch klar und konnte sich somit mit einem Diplomrang vom Turnier verabschieden.

Bis 60 kg bei den Kadetten stand Severin Ritter in einem Teilnehmerfeld von 22 Ringern im Einsatz. Aufgrund zweier Niederlagen in Folge schied der Eichberger früh aus dem Wettkampf und war für den Rest vom Tag zum Zuschauen gezwungen.

Dritter Titelgewinn in Folge für Andri Vishar

In der leichtesten Gewichtsklasse der Kadetten stand Roman Kehl im Einsatz. Der Grabser musste dabei lange auf einen Einsatz warten, da sich in seiner Kategorie bis 38 kg nur zwei Konkurrenten befanden. Trotz der Geduldsprobe war Kehl in den entscheidenden zwei Kämpfen bereit und besiegte dabei Silias Dietiker von der RS Freiamt und wie schon bei den Greco-Schweizer-Meisterschaften Sandro Hungerbühler aus Kriessern, was die Goldmedaille für das Nachwuchstalent bedeutete. Ebenfalls einen Podestrang errang sich Annatina Lipunner. Die Kaderringerin konnte bei den Frauen bis 50 kg am Final teilnehmen, musste sich dort jedoch der Freiburgerin Svenja Jungo geschlagen geben.

Bei den Aktiven standen für den RC Oberriet-Grabs verletzungsbedingt nur zwei Athleten im Einsatz. Zum einen war dies Greco-Spezialist Maurus Zogg bis 65 kg und Andri Vishar bis 120 kg. Zogg gelang es nicht, sich in der Freistildisziplin zurechtzufinden und er musste sich nach zwei Siegen und gleich vielen Niederlagen mit dem siebten Platz unter 14 Teilnehmern zufriedengeben. Besser lief es Andri Vishar. Der Cheftrainer der Aktivmannschaft von Oberriet-Grabs zeigte einmal mehr seine Klasse auf. Von seinen vier Kämpfen gewann Vishar alle mit dem Punktemaximum und gab dabei keine einzige technische Wertung ab. Somit durfte er sich über seinen bereits dritten Schweizer Meisterschaftstitel in Folge freuen.