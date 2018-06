Zwei Frauen wurden bei Unfällen verletzt Bei zwei Auffahrunfällen in Vaduz und Triesen wurden am Mittwochmittag jeweils eine Frau verletzt. Die Unfallverursacher hatten den Sicherheitsabstand zum vor ihnen fahrenden Auto nicht eingehalten.

Weil der Sicherheitsabstand fehlte, prallte der Lieferwagen in das anhaltende Auto. (Bild Landespolizei)

PD –Am Mittwochmittag um 11.50 Uhr fuhr in Vaduz ein Lenker eines Lieferwagens auf der Landstrasse in südliche Richtung. Als vor ihm eine Autolenkerin verkehrsbedingt abbremsen musste, bemerkte er dies zu spät. Er konnte aufgrund des mangelnden Sicherheitsabstandes sowie der Überlast seines Fahrzeuges die Kollision nicht verhindern und prallte mit grosser Wucht auf das Auto. Dieses wurde in ein weiteres Fahrzeug geschoben. Eine Frau wurde beim Unfall verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Auch beim Auffahrunfall in Triesen fehlte der Sicherheitsabstand, beim Unfall wurde eine Autolenkerin verletzt. (Bild Landespolizei)

Zur gleichen Zeit kam es auch in Triesen zu einem Auffahrunfall. Ein Autolenker fuhr auf der Landstrasse in nördliche Richtung, als er das verkehrsbedingte Anhalten eines Autos vor ihm zu spät bemerkte. Aufgrund des mangelnden Abstands konnte er sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit diesem. Durch die Wucht wurde es 15 Meter nach vorne geschoben. Eine Autolenkerin wurde verletzt und musste ins Spital gebracht werden.