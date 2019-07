Zwei Flöser Synchronschwimmduette – ein gemeinsamer Traum Für vier Synchronschwimmerinnen des SC Flös Buchs sind die Weltmeisterschaften nur ein Zwischenziel. Robert Kucera

Vorfreude auf die Weltmeisterschaften in Südkorea: Vivienne Koch und Noemi Peschl (von links). Bild: Robert Kucera

Zwei Flöser Duette, eines vertritt die Schweiz (Vivienne Koch, Noemi Peschl), das andere Liechtenstein (Lara Mechnig, Marluce Schierscher), werden in Gwangju (Südkorea) vom 12. bis 28. Juli an den Weltmeisterschaften starten. Die Vorfreude auf den Grossanlass ist diesseits und jenseits des Rheins spürbar.

«Ich freue mich. Aber ich bin auch etwas nervös, weil das Resultat wichtig ist und ich im Duett mit Noemi erstmals an einer WM teilnehme»,

sagt Koch. Auch für ihre Teamkollegin hat dieser Anlass eine enorm grosse Bedeutung: «Er stellt eine neue Herausforderung für unser Duett dar.» Für die Grabserinnen ist es ein neuer Karrierehöhepunkt.

Bereits WM-erprobt ist dagegen das Duett Mechnig/Schierescher, dass sich auf die Wettkämpfe «brutal freut». Diese Weltmeisterschaften stellen auch für die beiden Schaanerinnen einen neuen Höhepunkt dar. Denn Gwangju hat einen höheren Stellenwert als die WM 2017 in Budapest. «Denn für uns ist es ein entscheidender Wettkampf in Richtung Tokyo», betont Mechnig.

Ein weiter und beschwerlicher Weg bis nach Tokyo

Die japanische Hauptstadt ist Gastgeberin der Olympischen Sommerspiele 2020. In zahlreichen Sportarten wird schon jetzt, über ein Jahr vor der Eröffnungsfeier, nicht nur hart trainiert, sondern auch knallhart selektioniert. So hat das Duett Koch/Peschl im Frühjahr zunächst mal die Nummer eins des Landes werden müssen, um nun als einziges Schweizer Team den weiteren Weg beschreiten zu können.

Interne Ausscheidungen kennen dagegen Mechnig/Schierscher nicht. Doch an den internationalen Wettkämpfen müssen Resultate her, um das Liechtensteiner Olympia-Komitee davon zu überzeugen, dass eine weitere Unterstützung Sinn macht, weil eine reelle Chance auf eine Olympia-Teilnahme besteht.

Somit stehen die Flöserinnen in Liechtensteiner Diensten in Südkorea unter Leistungsdruck. Wie Mechnig sagt, ist Rang 24 gefordert. Doch auch die Leistung im Wasser, so ergänzt Schierscher, wird anhand der erzielten Punkten ein Kriterium sein.

Verläuft die WM positiv, kommt es dann zum direkten Kräftemessen zwischen den guten Freundinnen und Flöser Teamkolleginnen. Denn nicht das Land bestimmt die Olympioniken im Synchronschwimmen. Nur die besten der Welt dürfen teilnehmen. Der entscheidende Qualifikationswettkampf findet im Frühjahr 2020 statt.