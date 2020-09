Zum zwanzigsten und letzten Mal fand der Ensemble- und Solistenwettbewerb statt Der 20. Ensemble- und Solistenwettbewerb in Rüthi ist der letzte seiner Art. Ein Rheintaler Jugendmusikwettbewerb wird es in Zukunft jedoch weiterhin geben.

Klarinettist Marcel Chern-Hess aus Buchs-Räfis beim Wettspielvortrag. Bild: Max Pflüger

Mit 100 teilnehmenden jungen Musikerinnen und Musikern konnte der Wettbewerb am letzten Wochenende trotz Corona zahlenmässig wieder an die Vorjahre anschliessen. Diesmal fand der Anlass unter freiem Himmel statt. Und wiederum vermochten die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Jury und Publikum zu überzeugen: Qualitativ lagen die Darbietungen der Kinder und Jugendlichen sogar weit über dem Durchschnitt. Nicht weniger als sechsmal konnten die erfahrenen und fachkundigen Experten die Maximalnote 120 vergeben.

Das OK verabschiedete sich

Mit dem Jubiläum zum 20 Rüthner Ensemble- und Solistenwettbewerb verabschiedete sich am Samstag das OK unter der Leitung von Richard Wenk und Elio Pellin. Zusammen mit der damaligen Obfrau des Rheintaler Blasmusikverbands Melitta Eugster, Diepoldsau, gründeten sie zu den Rheintaler Kreismusiktagen 2001 in Rüthi den Wettbewerb für Nachwuchsbläser. Zwanzigmal hat das OK, dem nicht weniger als sieben Mitglieder während aller 20Jahre treu geblieben sind, dieses Angebot für junge Talente erfolgreich betreut.

Der Nachfolgewettbewerb steht unter dem Patronat der vier Musikschulen Werdenberg, Liechtenstein, Mittelrheintal und Oberrheintal. Das Ok besteht aus den vier Schulleitern Dennis Mungo, Klaus Beck, Roland Stillhard und Roland Aregger.

Bewertungssystem neu definiert

Der Anlass wird sich an den Strukturen des Schweizer Jugendmusikwettbewerbs orientieren und erstmals am 13.November 2021 durchgeführt. Neu wird sein, dass die Durchführung zwar am gleichen Datum, jedoch dezentral nach Instrumenten auf die Standorte Buchs, Vaduz, Altstätten und Heerbrugg verteilt wird. Ebenso wird das Bewertungssystem neu definiert. Damit werden sich die Bestplatzierten direkt für die Teilnahme am Schweizerischen Wettbewerb qualifizieren.