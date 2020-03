Kantonsratswahlen: Zufriedenheit und Erleichterung in einem bei der SP Werdenberg Die bisherigen SP-Kantonsräte Josef Gähwiler und Katrin Schulthess kommen beim Volk gut an und wurden wiedergewählt.

Zufriedene Gesichter bei der SP: Katrin Schulthess, Josef Gähwiler und SP-Werdenberg-Präsidentin Pia Zurbrügg. Bild: Robert Kucera

«Ich bin sehr zufrieden und bin glücklich darüber, dass das Resultat so klar ist», äussert sich Katrin Schulthess (Grabs) nach dem erfolgreichen Wahlkampf um einen Sitz im Kantonsrat. Sie erhielt 2138 Stimmen – 17 mehr stehen auf dem Konto von Josef Gähwiler (Buchs). Was heisst: Beide SP-Kandidaten wurden wiedergewählt.

«Die Politik, die wir machen, scheint bei den Leuten anzukommen. Von dem her bin ich zufrieden», ist Gähwiler sichtlich erfreut über das positive Wahlergebnis.

Leichte Zweifel im Vorfeld der Wahlen

In den Gesichtszügen aber auch und in den Stimmen der bestätigten Kantonsräte ist neben grosser Zufriedenheit eine gehörige Portion Erleichterung festzustellen. So war Gähwiler vor den Wahlen hin- und her- gerissen, ob die SP die beiden Sitze auch wirklich schafft. Wie er sagt, seien mit Ludwig Altenburger und Daniel Gut schliesslich zwei altgediente Polit-Haudegen zurückgetreten.

«Es hätte sein können, das uns Stimmen fehlen werden.»

Katrin Schulthess spricht davon, dass es bis zum Schluss eine Zitterpartie gewesen sei. Von einem ruhigen Sonntag könne folglich nicht die Rede sein. Unruhig wurde sie im Vorfeld, als sich herausstellte, dass die Konkurrenz vom Budget her viel mehr Möglichkeiten gehabt hat, in die Werbung zu investieren.

Die Grabserin hebt hervor, dass die SP bei Wahlveranstaltungen ihre spezifischen Themen und für was die Partei einsteht gut aufgezeigt hat. Die erfolgreiche Wahl zur Kantonsrätin ist für Katrin Schulthess ein besonderer Moment. Denn sie war der zweite Ersatz und rückte in der letzten Amtsperiode für Daniel Gut nach. «Für mich ist das die Bestätigung, dass man gesehen und gemerkt hat, dass ich aktiv bin im politischen Geschehen.»

Harte Arbeit und Volksnähe zahlten sich aus

«Stolz und zufrieden» mit dem Ergebnis ist die Präsidentin der SP Werdenberg, Pia Zurbrügg. Wie sie bemerkt, haben alle ihre Kandidaten hart gearbeitet und bei den zahlreichen Anlässen im Wahlkampf mit ihrem Eifer entsprechend gepunktet. Auch sie hatte im Vorfeld durch die Abgänge Guts und Altenburgers ein flaues Gefühl.

«Wir müssen ziemlich Gas geben, um die zwei Sitze zu halten»,

stand für sie fest. Nun ist Zurbrügg einfach «happy» und hält fest: «Es war ein anstrengendes Programm in den letzten Monaten. Die harte Arbeit zahlt sich jetzt aus.» Als Plus der SP im Wahlkampf betrachtet sie die Nähe zum Volk.

Bevölkerung von Laura Bucher überzeugen

In die Entscheidung um die zwei freien Regierungsratssitze geht die SP nicht als Favorit. «Wir werden alles geben, um die Bevölkerung zu überzeugen, dass Laura Bucher die richtige Person für diesen Job ist», gibt sich Pia Zurbrügg kämpferisch. Ob die Grünen ihre Kandidatin Rahel Würmli zurückziehen, um so Bucher gegen Beat Tinner (FDP) und Michael Götte (SVP) eine bessere Chance zu geben, stehe aber in den Sternen.