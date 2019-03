Zuchthengst-Präsentation in Haag lockte viel Publikum an

Die Hengstpräsentation der eidgenössischen Hengststation in Haag lockte am Samstagnachmittag ein bunt gemischtes Publikum an. Speziell geehrt wurde Freibergerhengst Nejack, der zum 20. Mal in Haag im Einsatz steht.