Das Casino 96 in Balzers gehört zur Casinos Austria International Holding GmbH (CAI). Das Unternehmen hat nach umfassender Analyse des Marktes in Liechtenstein beschlossen, verstärkt auf Entertainment zu setzen und sich deshalb ganz auf das Casino Schaanwald zu fokussieren. Das schreibt Casinos Austria in einer Mitteilung.

Vor diesem Hintergrund wurde beschlossen, sich per 11. Juli von Balzers zurückzu­ziehen. Grund seien die «teils substanziellen Veränderungen der Rahmenbedingungen» seit der Marktöffnung für Casinos in Liechtenstein im Jahr 2017. Weiter angeführt wird die «Angebotsdichte». Konkret heisst das nichts anderes, als dass es in Liechtenstein zu viele Casinos gibt, die sich gegenseitig konkurrenzieren. Ein Grossteil der Mitarbeiterschaft des Casinos 96 in Balzers wird von Schaanwald übernommen. Alle anderen Mitarbeitenden werden bei der neuen beruflichen Ausrichtung un­terstützt. Entsprechende Massnahmen für diese Mitarbeiter seien bereits in die Wege geleitet worden.

«Der Verwaltungsrat ist überzeugt, mit einer Stärkung von Schaanwald den richtigen Schritt gesetzt zu haben, um sich langfristig auf dem Markt behaupten und den Gästen in seinem Vorzeige-Casino ein noch attraktiveres Unterhaltungserlebnis bieten zu können», heisst es in der Mitteilung weiter. (pd)