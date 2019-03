Restaurant Zollhaus bleibt vorerst stehen Seit knapp einem Jahr ist das Restaurant Zollhaus in Gams geschlossen. Geplant war der Abriss und der Neubau eines Motels. Diese Pläne sind begraben. Die Zollhaus AG wurde mittlerweile verkauft. Jessica Nigg

Wie es mit dem «Zollhaus» weitergeht ist unklar – aus dem Motel-Projekt wird nichts. (Bild: Jessica Nigg)

Seit dem Ostermontag letzten Jahres ist das «Zollhaus» am Gamserberg geschlossen. Das Haus ist alt und sanierungsbedürftig. Wie die Familie Kremmel vor der Schliessung gegenüber dem W&O erklärte, waren die Kosten für eine Sanierung wirtschaftlich nicht tragbar. Geplant war deshalb ein Neubau. Ein Motel ohne Restaurationsbetrieb sollte an der Stelle des «Zollhaus» entstehen. Die Visiere standen und ein entsprechendes Konzept war offenbar bei der Gemeinde Gams eingereicht worden.

Mittlerweile ist bald ein Jahr vergangen und das «Zollhaus» steht noch. Manchmal finden dort noch Veranstaltungen wie Sitzungen oder Versammlungen statt. Von Abriss und Neubau keine Spur: Das «Zollhaus» dürfe nicht abgerissen werden, erzählt man sich. Das sei nicht richtig, stellt der Leiter der Gamser Bauverwaltung, Armin Wessner, klar: «Es gibt kein Abrissverbot oder etwas Ähnliches.» Auch stehe das «Zollhaus» nicht unter Denkmalschutz. Vielmehr sei das Baugesuch zurückgezogen worden. Dies nachdem die Beurteilung des Konzepts durch den Kanton nicht durchwegs positiv ausgefallen sei. Seitens der Gesuchsteller habe man einige zur Realisierung notwendige Änderungen nicht umsetzen wollen oder können und das Gesuch zurückgezogen.

Steine in den Weg gelegt

Was das Motelprojekt betrifft, erklärt Ivo Baumgartner von der City Buchs Immobilien AG, welche auch am Motelprojekt beteiligt war: «Wir haben das Konzept für den Betrieb eines Motels in einem Neubau eingereicht.» Gemäss seinen Angaben ist das Projekt bei der Gemeinde auf taube Ohren gestossen. Mehr noch: Man habe dem Vorhaben Steine in den Weg gelegt. «Deshalb haben wir es zurückgezogen.» Ein Baugesuch per se habe man nie eingereicht, so Baumgartner, lediglich eine Bauermittlung. Nach Abbruch des Motelprojektes habe sich die City Immobilien AG aus der Projektentwicklung zurückgezogen.

«Was aus dem Restaurant Zollhaus wird, weiss ich nicht», stellt Baumgartner klar. «Die Liegenschaft wird wohl erhalten bleiben.» Ohne neues Konzept wird das Hotel Restaurant Zollhaus wahrscheinlich nicht abgerissen werden; das Risiko wäre zu gross: Das Gebäude steht nämlich in der Zone ÜG (übriges Gemeindegebiet). In dieser Zone darf nach einem Abriss nur während der Zeitspanne von fünf Jahren neu gebaut werden.

Zollhaus AG hat neuen Besitzer

Wie Ivo Baumgartner weiter ausführt, gehört das Restaurant und Hotel am Gamserberg der Zollhaus AG. Diese wiederum war bis vor kurzem im Besitz von Urs Kremmel. Die Zollhaus AG sei verkauft worden, informierte dieser den W&O. Fragen zum Thema wollte Kremmel aber nicht beantworten. Wer der neue Besitzer der Zollhaus AG ist, ist nicht bekannt.

Wie es weiter geht mit dem «Zollhaus» steht weiterhin in den Sternen. Ein neues Baugesuch wurde bei der Gemeinde bislang jedenfalls nicht eingereicht. Einziger Hinweis auf den neuen Besitzer beziehungsweise mögliche Veränderungen sind diverse Container, die auf dem Parkplatz der Liegenschaft abgestellt wurden.