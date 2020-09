Zeugen gesucht: In Stein ist ein Automobilist in einen Zaun gefahren und hat sich dann von der Unfallstelle entfernt

Am Sonntagmorgen, 27. September, kurz vor 4.50 Uhr, hat eine unbekannte Person mit einem Auto fast 60 Meter Zaun an der Strasse Mühlewies in der Ortschaft Stein beschädigt.