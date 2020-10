Zehn Lehrer und rund 60 Schüler sind im Werdenberg in Quarantäne Mit dem rasanten Anstieg der Fallzahlen vermehren sich auch die Quarantänefälle an den Schulen in der W&O-Region. Die Schulen sehen sich vor neue Herausforderungen, wie etwa Lehrermangel, gestellt.



In der W&O-Region nimmt die Zahl der Quarantänefälle an Schulen zu. Bild: Julian Spörri

Mindestens zehn Lehrkräfte und rund 60 Schülerinnen und Schüler stehen in der W&O-Region zurzeit unter Quarantäne. Vor allem die Schule Grabs ist mit 40 Schülern in Quarantäne, Stand Donnerstag, sehr stark betroffen. Der Auslöser war ein Vereinslager, berichtete der W&O am Donnerstag.



Neue Herausforderungen kommen auf die Schulen zu

Auch die Schulen Buchs, mit vier Lehrpersonen und zwölf Schülern in Quarantäne, und Wartau, mit drei Lehrpersonen und acht Schülern in Quarantäne, sehen sich vor neue Herausforderungen gestellt. An den Schulen Sevelen, Sennwald, Wildhaus-Alt St. Johann, Grabs und Gams gab es ebenfalls vereinzelt Schüler und Erwachsene, die sich in Quarantäne begeben mussten. In diesen Gemeinden fehlten am Freitag insgesamt drei Lehrkräfte.

Nicht berücksichtigt ist hier Grabs, weil die Schule am Freitag keine weiteren Informationen zur Situation erteilte.

Die Maskenpflicht für Erwachsene gilt an den meisten Schulen seit geraumer Zeit. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Wer muss wann in Quarantäne? An den obligatorischen Schulen gilt: Erkrankt eine erwachsene Person an Corona, werden alle, die engen Kontakt zu ihr hatten (auch unterrichtete Klassen), unter Quarantäne gestellt. Wenn die Lehrperson keinen engen Kontakt hatte und eine Maske trug, kann eventuell davon abgesehen werden. Fällt der Test eines Kindes positiv aus, müssen sich die im gleichen Haushalt lebenden Personen in Quarantäne begeben. An der Schule sind keine weiteren Massnahmen zu treffen, so die Regelung des Kantons. Werden innerhalb von zehn Tagen zwei oder mehr Schüler derselben Klasse positiv getestet, so muss sich die ganze Klasse, inklusive der Lehrperson, in Quarantäne begeben. Dies bedeutet Fernunterricht für diese Klasse. Erkrankt im Haushalt einer Lehrperson oder eines Schülers eine Person an Corona, müssen sich alle im Haushalt lebenden Personen in Quarantäne begeben. An der Schule müssen in diesem Fall keine weiteren Massnahmen getroffen werden.

Leise Kritik am Kanton

An der Schule Wartau seien die Quarantänefälle hauptsächlich auf das private Umfeld der Betroffenen zurückzuführen, sagt Schulratspräsident Bruno Seifert. Für sechs vorübergehend ausgefallene Lehrkräfte habe man Aushilfspersonal gesucht und auch gefunden. «Zurzeit funktioniert das noch», stellt Seifert fest. Wenn aber noch mehr Betreuungspersonen ausfallen würden, müsse man prüfen, wie man den Unterricht problemfrei fortführen könne. Fernunterricht sei bei einem drastischen Anstieg der Ausfälle nicht undenkbar. Seifert resümiert:

«Meiner Meinung nach macht der Kanton im Moment zu wenig»

Im Vergleich zu den anderen Kantonen hinke St. Gallen hinterher. «Man hätte in der Oberstufe schon lange eine Maskenpflicht einführen können. Die Schüler müssen schliesslich auch auf der Anreise im ÖV eine Maske tragen», sagt er.