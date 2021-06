Sennwald Zehn Jugendliche feierten ihre Konfirmation In der reformierten Kirche Sennwald feierten am Samstag zehn Jugendliche aus Haag, Sax und Frümsen ihre Konfirmation. Dabei wurden sie von Pfarrerin Nanette Rüegg und Diakon Ruedi Eggenberger unterstützt und begleitet.

Strahlendes Wetter und strahlende Gesichter an der Konfirmation in Sennwald. Bild: Miah Dobler

(pd) «Traditionen im Leben und in der Kirche» war das Thema. Auch wenn es hoffentlich nicht zur Tradition wird, die Konfirmation ein Jahr lang zu verschieben. Traditionen geben Halt, transportieren Geschichten und Werte. Darum feiern Kirchen bestimmte Feste jährlich und erzählen die Geschichten aus der Bibel immer wieder neu. Dies schafft vertrauen in Gott, der mit den Menschen unterwegs ist. Damit sollen die Konfirmierten den Weg in die Erwachsenenwelt beschreiten.