Zahl der Stellensuchenden im Werdenberg ist recht stabil – die Zunahme fällt im Vergleich zum Vorjahr aber im ganzen Kanton St.Gallen markant aus Die Coronapandemie hat weiterhin massive Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt im Kanton St. Gallen. Die Zahl der Stellensuchenden Ende Juni hat gegenüber dem Mai um knapp 250 Personen zugenommen. Im Werdenberg sind es 21 mehr als im Vormonat. Kantonsweit beträgt die Zunahme gegenüber dem Vorjahr aber durchschnittlich 40 Prozent.

Neue Jobs sind gefragt: Im Zuge der Coronapandemie ist der übliche Rückgang der Anzahl Stellensuchende seit März ausgeblieben. Bild: Martin Ruetschi / Keystone

Die Coronapandemie hat weiterhin massive Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt im Kanton St. Gallen. Die Zahl der Stellensuchenden Ende Juni hat gegenüber dem Mai um knapp 250 Personen zugenommen. Im Vergleich zum Vorjahr beträgt die Zunahme rund 3900, sie liegt damit um 500 höher als Ende Mai, wie es in einer Mitteilung des Kantons heisst.

Voranmeldungen für Kurzarbeit weiter auf sehr hohem Niveau

Für den Monat Juli wurde von 9300 Betrieben für mehr als 104000 Mitarbeitende Kurzarbeit vorangemeldet und vom Amt für Wirtschaft und Arbeit bewilligt.

Die Voranmeldungen zur Kurzarbeit liegen nach wie vor auf einem sehr hohen Niveau. Gegenüber dem Vormonat sind es nochmals rund 100 Betriebe und 1000 Beschäftigte mehr, nämlich 9300 respektive 104000. Die Voranmeldungen betreffen aktuell weiterhin etwas über ein Drittel der Beschäftigten im Kanton St. Gallen.

Im Werdenberg und Toggenburg ist die Zunahme moderat

Im Wahlkreis Werdenberg wurden Ende Juni 927 Stellensuchende registriert, das sind 21 mehr als Vormonat und 291 mehr als vor einem Jahr.

Im Toggenburg hat die Zahl der Stellensuchenden gegenüber dem Vormonat von 810 auf 818 zugenommen, gegenüber dem Juni 2019 waren 226 Personen mehr auf der Suche nach einer Stelle.

Unübliche Zunahme in dieser Jahreszeit

In einer Zeit, in der die Zahl der Suchenden üblicherweise sinkt Ende Juni waren im Kanton St. Gallen 13103 Stellensuchende bei einem Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum gemeldet, wie aus der Medienmitteilung der Staatskanzlei hervorgeht. Im Vergleich zum Vormonat, dem Mai 2020, sind es 244 oder 1,9 Prozent mehr. Diese leichte Zunahme fällt in eine Zeit, in der die Zahl der Stellensuchenden üblicherweise sinkt.

Gegenüber dem Juni 2019 beträgt die Zunahme über 40 Prozent. Bei den 15- bis 24-jährigen Stellensuchenden beträgt der Anstieg gegenüber dem Vormonat 56 Personen oder etwas über drei Prozent. Etwas weniger sind es bei den 25- bis 49-Jährigen, nämlich 1,5 Prozent. Bei den Ältesten sind es gut zwei Prozent. Damit setzt sich die Tendenz fort, dass die jüngeren Altersgruppen überdurchschnittlich von den Auswirkungen der Coronapandemie auf das Wirtschaftsleben betroffen sind.

Im Jahresvergleich akzentuierte Situation im Sarganserland

Die Zunahme der Zahl der Stellensuchenden fiel im stark industriell geprägten Wahlkreis Rheintal mit 3,6 Prozent am kräftigsten aus. Eine Abnahme um 1,4 Prozent gegenüber dem Vormonat verzeichnete das Sarganserland. In den anderen Wahlkreisen liegt der Anstieg gegenüber dem Vormonat zwischen 1 und 2,5 Prozent.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Zunahme nochmals akzentuiert. Sie beträgt zwischen gut 30 Prozent im Wahlkreis St. Gallen. Mit über 60 Prozent fiel sie im Jahresvergleich im Sarganserland am kräftigsten aus. (wo)