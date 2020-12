Werdenberg/Toggenburg Die Zahl der Stellensuchenden erreicht im W&O-Gebiet einen neuen Höchststand Die Arbeitsmarktzahlen für November liegen vor. Im Vorjahresvergleich gab es im Wahlkreis Werdenberg 41,1 Prozent mehr Stellensuchende, im Wahlkreis Toggenburg betrug der Zuwachs 36,9 Prozent.

13968 Menschen waren im November im Kanton St.Gallen auf Stellensuche. Bild: Martin Ruetschi/Keystone

Im vergangenen Monat waren im Kanton St.Gallen 13968 Stellensuchende bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) registriert. 7322 Menschen waren arbeitslos. Die Zahl der Stellensuchenden hat sich gegenüber dem Vormonat um 363 Personen erhöht, gegenüber dem Vorjahr beträgt der Anstieg etwas über 4000.

So viele Stellensuchende wie im vergangenen Monat gab es im Kanton St.Gallen wie auch im W&O-Gebiet selbst während der Finanzkrise Ende 2009 nicht. Die Staatskanzlei schreibt dazu:

«Allerdings waren damals die Zahlen der Erwerbspersonen tiefer als heute. Darum liegt die aktuelle Stellensuchendenquote von 5,0 Prozent deutlich unter dem Höchstwert im Dezember 2009 (5,7 Prozent).»

W&O-Gebiet: Werte über dem kantonalen Mittel

Innerhalb eines Monats stieg die Zahl der Stellensuchenden im Wahlkreis Werdenberg um 4,5 und im Wahlkreis Toggenburg um 4,8 Prozent an. Diese Werte liegen deutlich über dem durchschnittlichen Anstieg im Kanton St.Gallen (+2,7 Prozent). Im Jahresvergleich bleibe der Anstieg in allen Wahlkreisen weiterhin hoch, schreibt die Staatskanzlei in ihrer Medienmitteilung, «zwischen rund 36 Prozent im Wahlkreis Wil und 47 Prozent im Sarganserland». Im Werdenberg beträgt der Anstieg im Vorjahresvergleich 41,1 Prozent, im Toggenburg 36,9 Prozent.

Im Vergleich zum Oktober sank die Zahl der 15- bis 24-jährigen Stellensuchenden um 13, jene der 25- bis 49-Jährigen stieg um 277 und jene bei den 50-Jährigen und älteren um 105 Personen. Der Anstieg der Zahl der 15- bis 24-jährigen Stellensuchenden gegenüber dem Vorjahr ist mit gut 42 Prozent gleich hoch wie im Vormonat und entspricht ungefähr der Zunahme bei den 25- bis 49-Jährigen.

Kurzarbeit: Wenig Veränderung gegenüber Oktober

Die Voranmeldungen zur Kurzarbeit haben sich gegenüber dem Oktober nur leicht verändert. Ende November waren vom Amt für Wirtschaft und Arbeit Gesuche von rund 2200 Betrieben für knapp 31000 Mitarbeitende bewilligt worden. In der Medienmitteilung heisst es:

«Betroffen ist somit etwa jede zehnte im Kanton St.Gallen beschäftigte Person.»

In der Industrie und im verarbeitenden Gewerbe sind noch knapp 15 Prozent der Beschäftigen für Kurzarbeit vorangemeldet. Im Vormonat waren es 19,4 Prozent gewesen.

Einen Rückgang um rund 1000 Voranmeldungen für Kurzarbeit gab es in der metallverarbeitenden Industrie sowie im Maschinenbau (-1500). Dem steht eine Zunahme im Dienstleistungssektor gegenüber. 8,7 Prozent der Beschäftigten in diesem Sektor sind für Kurzarbeit vorangemeldet, im Vormonat belief sich der Wert auf 6,7 Prozent. Deutliche Anstiege gab es zudem im Gastgewerbe und in der Beherbergung. Mehr als verdoppelt – von 450 auf 1050 – haben sich die Voranmeldungen im Bereich Kunst, Sport, Unterhaltung und Erholung.