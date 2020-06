Coronapandemie ist im Arbeitsmarkt immer stärker spürbar: Zahl der Arbeitslosen im W&O-Gebiet steigt Arbeitsmarktzahlen für den Mai: Im Werdenberg sind 906 Personen auf Stellensuche und 580 arbeitslos. Im Vorjahresvergleich hat sich die Zahl der Stellensuchenden im Kanton St.Gallen um 35,6 Prozent erhöht.

Manuela Jans

Der Arbeitsmarkt des Kantons St.Gallen bekommt die Auswirkungen der Massnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie immer stärker zu spüren. Die Zahl der Stellensuchenden hat sich im Mai gegenüber dem Vormonat um knapp 200 Personen vergrössert. Auch die Zahl der Arbeitslosen ist angestiegen, von 7486 auf 7710.

Bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) waren Ende Mai 12859 Stellensuchende registriert. Gegenüber dem April ist der Wert um 1,5 Prozent angestiegen. Im Vorjahresvergleich hat sich die Zahl der Stellensuchenden im Kanton St.Gallen um 35,6 Prozent erhöht.

Wahlkreis Werdenberg im kantonalen Durchschnitt

Innert Monatsfrist sank im Wahlkreis Werdenberg die Stellensuchendenzahl leicht um 0,6 Prozent. Im Vorjahresvergleich ist sie um 36 Prozent angestiegen, also etwa gleich stark wir im kantonalen Durchschnitt. Im Wahlkreis Toggenburg stieg die Zahl der Stellensuchenden innert Jahresfrist um 32,1 Prozent an, im Wahlkreis Sargans – der wie der Wahlkreis Werdenberg zum RAV Sargans gehört – stieg die Zahl der Stellensuchenden innerhalb eines Jahres um 53,1 Prozent an. Das ist der höchste Zuwachs im ganzen Kanton. Auch das Rheintal verzeichnete mit einem Anstieg von 43,4 Prozent eine überdurchschnittlichen Anstieg gegenüber dem Mai 2019.

Normalerweise sinkt die Zahl in dieser Jahreszeit

Wie das Volkswirtschaftsdepartement in einer Medienmitteilung schreibt, wurde im Mai der Anstieg der Stellensuchendenzahl im Vergleich zum April zwar etwas abgebremst, «dies aber in einer Jahreszeit, in der die Zahl der Stellensuchenden üblicherweise sinkt.»

Bisher waren im Vergleich zu anderen Altersgruppen die jüngeren Stellensuchenden weniger stark von der Arbeitslosigkeit betroffen. In der Medienmitteilung heisst es zur momentanen Lage nun aber: «Die Stellensuchendenquoten betragen aktuell 4,4 Prozent für die 15- bis 24-Jährigen, 4,8 Prozent für die 25- bis 49-Jährigen und 4,7 Prozent für die 50-Jährigen und Älteren. Grund für diese Angleichung ist eine gegenüber dem Vorjahr überdurchschnittliche Zunahme der 15- bis 24-jährigen Stellensuchenden (+68 Prozent).»

Produzierender Sektor stärker betroffen

Die Massnahmen zur Bekämpfung der Coronapandemie haben in den vergangenen Monaten zu einem nie zuvor beobachteten Anstieg der Voranmeldungen zur Kurzarbeit geführt. Für den Juni hat das kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit bei knapp 9200 Betrieben und für etwas mehr als 103000 Mitarbeitende Kurzarbeit bewilligt (Stand: 31. Mai). Vor Jahresfrist hatten 15 Betriebe Kurzarbeit für weniger als 1000 Mitarbeitende angemeldet. In der Medienmitteilung des Volkswirtschaftsdepartements heisst es:

«Die Voranmeldungen für Kurzarbeit betreffen schätzungsweise etwas über einen Drittel der Beschäftigten im Kanton St.Gallen. Der produzierende Sektor ist mit über 40 Prozent stärker betroffen als die Dienstleistungen mit 33 Prozent.»