Wohnhaus in Schutzzone muss weg Der Plan klang fast zu gut: Ein altes Wohnhaus sanieren und damit an schöner Lage einen Immobilienmehrwert schaffen. Nun hat das Bundesgericht den Abriss verfügt. Reinhold Meier

Was für eine Traumlage: fünfeinhalb Hektar schönstes Land, ein Drittel davon Wald, an wunderbar erhöhter Lage über einer Gemeinde in der Region Werdenberg-Sarganserland. Darauf, frei und alleinstehend, ein altes Wohnhaus mit Stall und Unterstand, mitten in einem «Lebensraum bedrohter Arten», eigens als Schongebiet ausgewiesen. Im Januar 2008 bekommt der Besitzer gar den glücklichen Baubescheid: Ja, das Wohnhaus darf saniert werden, offiziell genehmigt vom Gemeinderat und auch vom kantonalen Amt für Raumentwicklung.

Baustopp flattert ins Haus

Doch dann der Schock. Im Sommer gleichen Jahres flattert ein Baustopp vom Gemeinderat herein wegen «unbewilligter Bauarbeiten». Der Grund: Die aktuellen Bauarbeiten gingen weit über das vereinbarte Mass hinaus. Das Haus sei in Wahrheit komplett baufällig, gar nicht mehr nutzbar und dürfe folglich auch nicht neu aufgebaut werden.

Der Besitzer reichte nachträglich Baugenehmigungen ein, aber erfolglos. Der Gemeinderat weist sie ein Jahr später ab. Der Mann gelangt dann zunächst ans Baudepartement des Kantons und rekurriert schliesslich beim kantonalen Verwaltungsgericht. Wiederum erfolglos. Eine Beschwerde beim Bundesgericht wurde 2012 zwar zunächst gutgeheissen, jedoch vor allem, weil damals eine Änderung des Raumplanungsgesetzes in der Pipeline steckte. Diese gelte es abzuwarten und dann neu zu entscheiden, hiess es aus Lausanne. Also, alles zurück, neues Baugesuch sowie neue Entscheide auf Ebene Gemeinde und Kanton.

Den Eigentümer bedrängt?

Inzwischen hatte der Naturschutzbund WWF Wind von der Sache bekommen und Einspruch gegen das erneuerte Baugesuch erhoben. Diesen hiess der Gemeinderat prompt gut und ordnete wiederum den Abbruch des Wohnhauses an. Der Eigentümer startete darauf erneut den Weg durch die Instanzen, gelangte ans Verwaltungsgericht und zuletzt ans Bundesgericht.

Dort machte er geltend, die Juristin des Baudepartements habe ihn seinerzeit zum Rückzug des Rekurses gedrängt und schwere Kostenfolgen angedroht, falls er dem nicht Folge leiste. Sie sei somit befangen und nicht neutral gewesen. Ferner hätten die zweiten Baugesuche nicht öffentlich aufgelegt werden dürfen, sodass der WWF davon habe erfahren können. Vor allem aber sei die Einschätzung, das Haus sei baufällig, völlig willkürlich getroffen worden und damit nicht rechtsgültig.

«Selbst die Baufälligkeit bestätigt»

Das Bundesgericht hält nun fest, dass der Hinweis auf die Baufälligkeit vom Besitzer selbst stamme und bestens dokumentiert sei. Der habe nach dem Beginn der Bauarbeiten 2008 die von ihm vorgenommenen Massnahmen als unumgänglich und dringend erforderlich bezeichnet. Er habe tragende Strukturen ersetzen müssen, sonst wäre die Baute zusammengefallen, so der Eigentümer damals in seinem Schreiben an die Gemeinde. Daraus habe die Gemeinde zu Recht folgern dürfen, dass das Gebäude mit vernünftigem Aufwand nicht mehr zu retten war, so das Bundesgericht.

Damit entfalle gemäss der Zonenverordnung aber auch die bisherige Nutzung. Denn ein Wohnhaus in der Schutzzone, das bewohnbar sei, dürfe zwar saniert werden, eines, das verfallen ist, aber nicht. Und auch das Verhalten der besagten Juristin sei korrekt gewesen. Sie habe weder gedroht noch gedrängt, sondern lediglich eine Einschätzung der Prozessaussichten gegeben. Dies belege eine schriftliche Aktennotiz, sachlich und zurückhaltend, wie das Bundesgericht betont.

So kommt es zum Urteil, der Abbruch der ausgehöhlten Aussenhülle sei in öffentlichem Interesse, erforderlich und zumutbar. Die zu zahlenden Verfahrenskosten von 8000 Franken, davon 3000 an den WWF, dürfen den Eigentümer da nur noch am Rande schmerzen.

Urteil vom 15. März 2019, 1C_325/2018