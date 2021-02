W&O-Wettbewerb Wann verschwindet des riesige Buchser Schneedepot? 14 W&O-Leser tippen auf 1. April 342 Personen beteiligen sich am Wettbewerb zum Buchser Schneedepot. Einige sind bereits «ausgeschieden».

Ein kleiner Ausschnitt des riesigen Schneedepots auf dem Marktplatz. Bild: Heini Schwendener

Das Schneedepot, das sich ab etwa Mitte des Januars auf dem Buchser Marktplatz angehäuft hat, bewegt die Menschen, auch wegen seiner einmalig grossen Dimension. Der W&O hat kurzerhand einen Wettbewerb dazu gestartet. Wann ist dieses Schneedepot verschwunden? So lautete die Wettbewerbsfrage. 342 Personen haben ihren Tipp abgegeben, darunter viele Familien. Ausserdem haben alle Kinder einer Schulklasse am Wettbewerb mitgemacht.

Bandbreite der Tipps ist gross

Am heutigen Tag sind bereits vier Wettbewerbsteilnehmer sozusagen aus dem Rennen, denn sie haben doch tatsächlich getippt, dass die 11550 Kubikmeter Schnee (Schätzung am 22. Januar) bis heute bereits weggeschmolzen sind. Die Bandbreite ist gross, sie reicht bis August Eine Auswertung der Daten hat ergeben, dass am häufigsten auf den 1. April getippt wurde. 14 W&O-Leserinnen und -Leser gehen davon aus, dass am 1. April vom Schneedepot, das einmal eine Fläche von rund 3300 Quadratmetern bedeckte, nichts mehr zu sehen sein wird.

Wie unsere Grafik zeigt, gibt es noch weitere Daten, die gleich von mehreren Wettbewerbsteilnehmern getippt wurden, andererseits gibt es auch Daten, auf die niemand getippt hat. Selbst wenn die Temperaturen in den nächsten Tagen wieder ansteigen, so darf wohl doch prognostiziert werden, dass alle 35 Personen, die das Ende des Schneedepots bis Ende dieses Monats getippt haben, ziemlich falsch liegen dürften. Sonne, Regen und Föhn können dieses gigantische Schneemasse wohl kaum bis dahin zum Verschwinden bringen.

Es gibt aber auch am anderen Ende einige unrealistische Tipps: Sieben Personen haben auf den Zeitraum vom 1. Juni bis 3. August getippt. Sollten sie richtig liegen, dann könnte man ja in den Sommerferien wählen, ob man sich im Schwimmbad abkühlt oder sich in den übrig gebliebenen Schnee auf dem Marktplatz legt.

Nur eine Person folgte dem Profi-Tipp

Es fällt auch auf, dass von 342 Wettbewerbsteilnehmern lediglich eine einzige Person auf den 22. Mai getippt hat. Warum ist dieses Datum so speziell? Weil Beat Cerny, Leiter des Buchser Werkhofteams und damit sozusagen der Chef über das Schneedepot, am 26. Januar bei seinem Profi-Tipp den 22. Mai ins Spiel gebracht hat. Allerdings hat er dabei einen zwar nicht unrealistischen, aber doch spielerischen Tipp abgegeben. Denn an besagten Datum hat Beat Cerny Geburtstag.