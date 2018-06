W&O-Redaktion verschenkte Orangensaft zur Stärkung

Am frühen Mittwochmorgen wurden die SBB-Kunden am Bahnhof Buchs von der Redaktion des Werdenberger & Obertoggenburger überrascht. Sie verschenkte frischen Orangensaft und machte so auf den neuen, frischen Web-Auftritt wundo.ch und tagblatt.ch aufmerksam.