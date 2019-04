Wo im Werdenberg die Hühner gackern und die Schweine grunzen In einer Datenbank zeigt das Bundesamt für Statistik auf, wie viele Nutztiere welcher Art in den Schweizer Gemeinden leben. Der W&O präsentiert Zahlen der Region Armando Bianco

In Sevelen gibt es in der Region Werdenberg am meisten Nutztiere. (Bild: Andrea Stalder)

Gegen 15 Millionen Nutztiere lebten im Jahr 2017 in der Schweiz, ein grosser Teil davon waren Hühner, denn Geflügel liegt seit Jahren im Trend. Dass der Hühnerbestand über die letzten Jahre hinweg sehr stark zugenommen hat, liegt einerseits am Bevölkerungswachstum, andererseits wird allgemein mehr Poulet gegessen, weil das Fleisch als gesünder und preislich interessanter gilt, zudem ist Huhn vor allem unter Fitnesssportlern beliebt. Das sagte kürzlich Thomas Jäggi, stellvertretender Leiter Bereich Viehwirtschaft beim Schweizerischen Bauernverband, gegenüber dem Onlineportal Watson. Die Geflügelpopulation macht rund 75 Prozent des gesamten jährlichen Nutztierbestandes der Schweiz aus.

Wissen und Kontrolle als wichtige Basis

Mit Abstand am meisten Nutztiere sind im freiburgischen Montagny gemeldet. Die Gemeinde hat gerade einmal 2404 Einwohner – aber über 260 000 Nutztiere, wobei es sich praktisch ausschliesslich um Geflügel handelt. Zum Vergleich: Sevelen hat mit 31 316 Nutztieren am meisten in der Region Werdenberg. Davon sind 28 612 Hühner, damit ist die Gemeinde im schweizweiten Vergleich aber noch weit weg von den Top 10, wo man zwischen rund 67 700 und 261 000 Hühner findet. Bei der Statistik der Anzahl Rinder findet man zwei Gemeinden aus der weiteren Umgebung in den Top 10, nämlich Nesslau mit 5798 und Altstätten mit 5341. In der W&O-Region ist Wildhaus-Alt St. Johann Spitzenreiter mit 3520 gezählten Rindern im Jahr 2017.

In der Kategorie Schafe und Ziegen sind ebenfalls zwei Gemeinden aus der weiteren Umgebung zu finden: Flums auf Rang 4 mit 3025 Tieren, Oberriet auf Rang 5 mit 2985 Tieren.