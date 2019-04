Wissensaustausch der Optics Community an der NTB Buchs 120 Interessierte aus zahlreichen Staaten nahmen am OCLA-Symposium in Buchs teil. Zum fünften Mal wurden an der NTB Informationen und Austausch über neueste Erkenntnisse geschätzt. Federführender Organisator war RhySearch, das Forschungs- und Innovationszentrum Rheintal.

Referenten und Sponsoren boten den rund 120 internationalen Teilnehmenden viel Wissenwertes. (Bild: PD)

(pd/wo) Am Donnerstag hiess es zum fünften Mal in Buchs: Tore auf für das Symposium «Optical Coatings for Laser Applications» (OCLA). Es war erneut Treffpunkt technisch interessierte Wissenschaftler und Ingenieure. Diese tauschten sich zu Themen wie Laseroptik, optische High-End-Beschichtungen, Dünnschichtabscheidungen und optischer Charakterisierung aus.

Die internationale Konferenz rund um die optischen Beschichtungen und die Analyse für Laseranwendungen wurde von Rhy Search, dem Forschungs- und Innovationszentrum Rheintal, federführend organisiert.

Wissenschaft und Industrie vereint

Sie lockte erneut ein grosses internationales Publikum in das ländliche Alpenrheintal. Zum Gelingen des Symposiums OCLA trug massgeblich auch das Programmkomitee mit den Swissphotonics, der European Optical Society sowie der Fachhochschule NTB in Buchs bei, welche den Anlass abermals beherbergte.

Mit der beachtlichen Anzahl von rund 120 Teilnehmenden war die eintägige Veranstaltung erneut sehr gut besucht. Dies lag an dem gelungenen Mix von Vorträgen aus der Wissenschaft und Beiträgen von Industrievertretern zu den neuesten Erkenntnissen angewandter Forschung und Entwicklung im Bereich Coatings für Laseranwendungen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Beschichtungen und Optikkomponenten

Mit einer Präsentation vom Leiter der optischen Beschichtung des Laser-Zentrums Hannover LZH, Lars Jensen, wurde auf die Möglichkeiten und Chancen der Atomlagenabscheidung (ALD-Beschichtungen) bei Laseranwendungen verwiesen.

Ein sehr angewandter Vortrag kam von Sebastian Riese von Layertec über die Spezifikation von Beschichtungen und Optikkomponenten. Eine gemeinsame normierte Sprache sei hier ausserordentlich wichtig, damit der Kunde das erhält, was er auch wirklich braucht, wird betont.

Die Forschung weiter bringen

Für die Experten sei das Symposium OCLA wichtig, weil «die richtigen Leute in Buchs sind, welche die Forschung an Beschichtungen und photonischen Technologien weiter bringen». Das sagte Oliver Heckl der Universität Wien, der sogar einen anderen Vortrag in Übersee verschob, um am OCLA präsentieren zu können.

Etabliert hat sich die parallel durchgeführte Begleitausstellung der Unternehmen, die zugleich als Sponsoren des Anlasses auftreten. Hier präsentierten sich viele lokale Grössen aus der Optikindustrie und angrenzender Branchen dem interessierten Zielpublikum.

Viele internationale Besucher aus Industrie und Forschung verbinden die Reise zum OCLA mit einem direkten Besuch bei Lieferanten und Kunden bzw. nutzen die Zeit an den Ständen für direkten fachlichen Austausch.