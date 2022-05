Trübbach «Wir wussten, wir würden es schaffen»: Oberstufenklasse brilliert am Städtelauf Die 1. Sek der Oberstufe Seidenbaum hat kürzlich am Vaduzer Städtlelauf teilgenommen. Das ausgiebige Training hat sich gelohnt.

Stolz auf die Leistungen am Vaduzer Städtlelauf: Die Schülerinnen und Schüler der 1. Sek Oberstufe Seidenbaum und ihre Unterstützerinnen und Unterstützer.

Einige Klassen, da­runter auch die 1. Sekundarklasse der Oberstufe Seidenbaum von Natalie Loop und Thomas Willi, trainierten acht Wochen lang dreimal pro Woche. Die Schülerinnen und Schüler konnten ein paarmal auch die Sportlektionen zum Joggen nutzen.

Es waren die Lehrpersonen der Klasse, welche die Jugendlichen dazu motivierten, am Vaduzer Städtlelauf mitzumachen. Sie meinten, es wäre ein tolles Erfolgserlebnis und gaben entsprechende Unterstützung. Am Anfang waren alle ein bisschen unmotiviert und dachten, die fünf Kilometer seien nicht zu schaffen. Doch mit der Zeit und dem hilfreichen Training machten die Schülerinnen und Schüler grosse Fortschritte, alle bekamen ein grösseres Interesse daran, am Lauf mitzumachen. 24 Schülerinnen und Schüler sowie sieben Erwachsene, fünf Lehrpersonen, ein Hauswart und ein Vater nahmen schliesslich teil.

In unterschiedlichen Kategorien gestartet

Am 7. Mai, alle ziemlich aufgeregt und voller Freude, traf man sich in Vaduz. Alle wussten, dass sie es schaffen würden. Eine Stunde vor Beginn besammelte man sich beim Vaduzer Saal, wo die Startnummern bereitlagen. Dann begab sich die motivierte Schar zum Start und liefen die Strecke einmal ab, um sich aufzuwärmen.

Alle haben sich ge­genseitig noch ein bisschen motiviert und einen Traubenzucker erhalten. Zuerst waren diejenigen an der Reihe, welche in der Kategorie 2,2 Kilometer starteten. Etwa zehn Minuten nachdem sie gestartet waren, liefen diejenigen, die den 5,2-Kilometer-Lauf absolvierten, los. Einige sind ziemlich schnell vorneweg gelaufen, das hat einige etwas eingeschüchtert.

Viele Zurufe, grosser Stolz und ein kleiner Preis

Die Temperaturen waren ziemlich angenehm zum Joggen. Ab und zu konnte man auch mal ein oder zwei Pausen einlegen und dabei gehen anstatt laufen. Mit der Zeit wurde es auch immer anstrengender. Durch motivierende Zurufe aus den Reihen der Zuschauer, unter welchen sich auch Eltern und Geschwister der Schulklasse befanden, haben es aber schliesslich alle geschafft und sahen sehr zufrieden aus.

Die Schulklasse der Oberstufen Seidenbaum ist der Meinung, dass jeder auf sich stolz sein kann. Das achtwöchige Training hat sich sicher gelohnt. Am Schluss bekamen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des sportlichen Anlasses in Liechtenstein einen kleinen Preis. (pd)