Buchs «Wir haben als Pflegefamilie viele schöne Momente erlebt» – Buchser Familie nimmt Kinder vorübergehend bei sich auf Die Kinder- und Jugendhilfe St.Gallen mit Standort in Sargans sucht nach Pflegefamilien, denn die Nachfrage nach vorübergehenden und langfristigen Plätzen ist gross. Familie Schmid aus Buchs hat schon viel Erfahrung mit Pflegekindern. Was ist der Reiz dieser Aufgabe? Marianne, Gilles, Anna-Lena und Timea Schmid erzählen.

Die positiven Erfahrungen überwiegen: Anna-Lena, Timea, Gilles und Marianne Schmid (von links) haben mit Pflegekindern zusammengelebt. Bild: Denise Alig

Marianne Schmid, ihr Ehemann Gilles und ihre beiden Töchter Anna-Lena (12) und Timea (9) wohnen in Buchs in einem ehemaligen Pfarrhaus. Das Haus hat viele Zimmer. Das war auch ein Grund, weshalb Schmids sich entschlossen haben, Pflegekinder aufzunehmen. «Es braucht räumliche Kapazitäten», sagt Gilles Schmid, der im gleichen Haus eine eigene Praxis für Psychotherapie betreibt. Marianne Schmid ergänzt:

«Es braucht aber auch zeitliche Kapazitäten.»

Die Sozialpädagogin arbeitete damals, als die beiden eigenen Töchter Anna-Lena und Timea noch klein waren, nur in Teilzeit auswärts. «Während dieser Zeit war mein Mann für die Kinder da», blickt Marianne Schmid zurück.

Auch Anna-Lena und Timea wurden gefragt

«Zu jener Zeit wollte ich neben der Betreuung unserer Töchter und der Hausarbeit noch eine weitere Aufgabe übernehmen», sagt Marianne Schmid. Deshalb habe sie ihrem Mann bald einmal die Idee präsentiert, Pflegekinder aufnehmen zu wollen. Gilles Schmid erinnert sich:

«Wir haben das Thema dann intensiv miteinander diskutiert und natürlich haben wir auch unsere Töchter gefragt, was sie von der Idee halten.»

Beide waren sie einverstanden, es mit einem neuen «Geschwister» zu versuchen. «Wir haben uns allerdings bewusst dafür entschieden, ausschliesslich Kinder aufzunehmen, die ganz kurzfristig, aber nur vorübergehend einen Platz brauchen», erklärt Gilles Schmid. «Dieses Modell stimmte für uns alle am besten. Wir wollten im Krisenfall da sein und helfen, das Kind aber schnell auch wieder loslassen – zu Gunsten einer besseren, langfristigen Lösung.» Eine solche kann beispielsweise die Rückkehr zu den leiblichen Eltern oder ein langfristiger Pflegeplatz sein.

Im Falle der beiden Kleinkinder, die mit Schmids zusammenlebten, kam tatsächlich die Rückkehr zur «richtigen» Mutter zu Stande. «Das freute uns alle sehr», wie Marianne Schmid sagt. «Wir wollen ja niemandem das Kind wegnehmen», betont Gilles Schmid.

Menschen gesucht, die Pflegekinder aufnehmen

Vermittelt wurden die beiden Kleinkinder, die Schmids nacheinander während mehrerer Monate mit grossem Engagement betreuten, von der Kinder- und Jugendhilfe St.Gallen. Damals war Angela Vesti, Sozialpädagogin FH und Mitarbeiterin am Standort in Sargans, noch nicht im Amt.

Vesti, die die Redaktorin zum Termin bei Schmids begleitete, ist jedoch aktuell für die Pflegefamilien im Sarganserland und Werdenberg verantwortlich. «Die Nachfrage nach vorübergehenden und langfristigen Plätzen ist zurzeit gross», stellt sie fest. «Wir suchen nach Menschen, die bereit sind, Pflegekinder aufzunehmen.» Dabei beschränke man die Suche nicht auf Familien mit Kindern. Sie betont:

«Auch kinderlose Paare und Alleinerziehende können Pflegeeltern sein.»

Pflegeeltern könnten im Übrigen ganz unterschiedliche berufliche Hintergründe haben. «Es muss also überhaupt nicht so sein wie beim Ehepaar Schmid, bei dem beide einen psychologischen oder pädagogischen Beruf ausüben», so Vesti.

Wer ein Pflegekind aufnehmen will, kann sich also bei der Kinder- und Jugendhilfe St.Gallen melden. «Die Pflegefamilie ist für die Betreuung des Kindes zuständig, dazu gehört auch der Kontakt mit den Kindeseltern. Dieser kann beispielsweise in Form von Bring- und Holterminen stattfinden, über die sich die beiden Parteien absprechen müssen», sagt sie. «Gespräche mit den Behörden wie etwa der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde oder administrative Aufgaben übernehmen wir.»

Normalität und Ordnung zu vermitteln, ist wichtig

Die Aufnahme von Pflegekindern habe ihnen viele schöne Momente beschert, Momente, die sie so nie gemeinsam erlebt hätten. Das sagen Marianne, Gilles, Anna-Lena und Timea übereinstimmend. «Zu einem neuen ‹Geschwister› zu schauen, zum Beispiel ihm zu essen zu geben, ist etwas Besonderes», sagt Anna-Lena Schmid. Auch Anna-Lenas Schwester Timea hat viel Zeit mit den Pflegekindern verbracht. «Wir haben viel zusammen gespielt, das war oft lustig», erzählt sie.

Auch Marianne Schmid hat viele gute Erinnerungen an die Zeit als «Ersatz-Mami». Sie habe versucht, den Kindern möglichst viel Zuwendung, aber auch Normalität und Ordnung zu vermitteln. Gilles Schmid ergänzt, dass die familieninternen Regeln für alle Kinder gegolten hätten. «Regeln einzuhalten, war nicht immer für alle einfach, doch mit der Zeit hat es funktioniert. Dadurch kehrte mehr Ruhe ein.» Ebenfalls herausfordernd sei bisweilen der Umgang mit den leiblichen Eltern gewesen. Das sei aber wohl der Konstellation geschuldet, dass diese ihre Kinder in fremde Obhut hätten geben müssen.

«Das ist für alle Eltern schwierig.»

Und wie war die Zeit der endgültigen Trennung, des Loslassens? «Als Pflegeeltern, die sich nur für vorübergehende Begleitungen entschieden hatten, wussten wir von Anfang an, dass der Abschied bald kommt. Wir waren darauf eingestellt», sagt Gilles Schmid. Doch klar, die Kinder gehen zu lassen, sei auch mit schmerzhaften Gefühlen verbunden gewesen.

«Vorherrschend war aber die Dankbarkeit für die gemeinsame Zeit.»

www.kjh.ch, Telefon: 071 222 53 53