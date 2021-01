Wintersport Podestplatz im Jubiläumsrennen: Alpin-Snowboarderin Julie Zogg fährt bei ihrem 100. Weltcupeinsatz in Scuol auf Platz drei. Skirennfahrerin Lorina Zelger belegt im Europacupslalom von Vaujany Platz 17. Glanzergebnisse für die zwei Werdenberger Wintersportlerinnen Julie Zogg (Weite) und Lorina Zelger (Gams), welche am Samstag ihre beste Saisonresultate erzielen. Bei beiden zeigt die Formkurve nach oben.

Julie Zogg rast in Scuol an ihrem 100. Weltcuprennen zum 20. Podestplatz. Bild: Gian Ehrenzeller/Key

Die in Davos wohnhafte und in der Gemeinde Wartau aufgewachsene Alpin-Snowboarderin Julie Zogg präsentierte sich im Parallel-Riesenslalomrennen von Scuol von ihrer besten Seite. Das Heimrennen beinhaltete für sie gleich zwei Jubiläen: Zum einen bestritt die 28-Jährige ihr 100. Weltcuprennen, zum anderen fuhr sie zum 20. Mal auf das Podest. Der dritte Platz war jedoch kein Jubiläumsgeschenk der Konkurrenz an die Adresse Zoggs. Sie musste sich diese Platzierung hart erkämpfen.

Hundertstel-Krimis gehen an Julie Zogg

Nach der Qualifikation belegte Julie Zogg Rang fünf und setzte sich als Favoritin im Achtelfinal gegen die Deutsche Carolin Langenhorst sicher durch. Eng wurde es im Viertelfinal gegen die nächste Deutsche: Die Wartauerin bezwang Selina Jörg knapp um 0,06 Sekunden.

Mit der Halbfinalqualifikation stand Zoggs bestes Saisonergebnis bereits fest. Im Kampf um einen Podestplatz erlitt sie gegen die nachmalige Siegerin Sofia Nadyrshina (Russland) einen kleinen Rückschlag. Doch im kleinen Final fand Julie Zogg auf die Siegesstrasse zurück. Im spannenden Duell gegen die Seniorin im Teilnehmerfeld – die Österreicherin Claudia Riegler zählt bereits 47 Lenze – setzte sie sich hauchdünn um 0,02 Sekunden durch.

Lorina Zelger holt mit dem 17. Platz 14 Europacuppunkte

Die Comeback-Saison glückte der Skirennfahrerin Lorina Zelger aus Gams bislang noch nicht nach Wunsch. Vor dem Slalomrennen am Samstag im französischen Vaujany sammelte sie mit 13 Zählern erst wenige Europacuppunkte. Doch nun gelang der 21-Jährigen eine Steigerung. Mit der 27. Zeit im ersten und der 21. Zeit im zweiten Lauf erreichte Zelger Rang 17 und hat ihr Punktekonto um etwas mehr als das Doppelte aufgestockt.