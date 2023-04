Wintersport Julie Zogg für Swiss Ski Night nominiert Die Wartauer Snowboarderin wird vom nationalen Verband für die Erfolge im letzten Winter ausgezeichnet.

Alpin-Snowboard-Gesamtweltcupsiegerin Julie Zogg ist bei der Premiere der Swiss Ski Night unter den Nominierten. Miha Matavz/FIS

Am 12. Mai wird in Zürich erstmals die Swiss-Ski Night abgehalten. Dabei werden die Erfolge des letzten Winters gefeiert und die erfolgreichsten Schweizer Schneesportlerinnen und Schneesportler in sechs Kategorieen ausgezeichnet.

Unter den Nominierten des Awards für die Athletin des Jahres befindet sich mit der Wartauerin Julie Zogg auch eine Sportlerin aus der Region.

Neben der Snowboard-Weltmeisterin und -Weltcupsiegerin sind auch Jasmine Flury, Wendy Holdener, Lara Gut-Behrami (alle Ski alpin), Nadine Fähndrich (Langlauf), Sina Arnet (Skispringen), Amy Baserga (Biathlon), Mathilde Gremaud (Freeski) und Amélie Wenger-Reymond (Telemark) nominiert.

Bei den Männern dürfte wohl eher die Frage sein, wer sich den zweiten Rang hinter Marco Odermatt sichert.