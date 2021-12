Wintersport

Mehrere, aber noch nicht alle Loipen in Alt St. Johann-Unterwasser und in Wildhaus sind bereits teilweise gespurt und Status «fahrbar». Die Säntis-Loipe in Ennetbühl wird derzeit gespurt, geplant ist eine Eröffnung am Dienstag. In Steg unterhalb Malbun stehen mehrere Kilometer Loipe (Skating und Klassisch) sowie die Nachtloipe zur Verfügung. (ab)