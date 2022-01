Wintersport Freude herrscht bei Gamser Kindern: Die Skilager werden weiter durchgeführt – wenn auch mit zahlreichen Tests Die Teilnahme an den Lagern ist allerdings freiwillig. Zudem wird vor, während und nach den Skilagern getestet. Der Schulrat Gams ist überzeugt, genügend Vorkehrungen getroffen zu haben, um eine Ausbreitung des Covid-19-Virus zu vermeiden.

Die Gamser Kinder dürfen sich freuen: Die Skilager bleiben im Programm. Die Teilnahme ist allerdings freiwillig. Bild: Fabienne Arnet

Das kürzlich durchgeführte Skilager einer Gamser Oberstufenklasse in Flims, als 15 der 20 teilnehmenden Personen positiv auf Corona getestet wurden, hat Folgen. Auf Grund der aktuellen Pandemielage hat der Schulrat Garns an seiner Sitzung von Dienstag, 18. Januar, über die Durchführung der Skilager der Schule Garns beraten. Nach Rücksprache mit den kantonalen Fachstellen sowie einzelnen Rückmeldungen von Eltern hält der Schulrat grundsätzlich an der Durchführung der Lager fest.

Es wird vor, während und nach den Skilagern getestet

Wie der Schulrat Gams mitteilt, werden wie beim bereits durchgeführten Lager vor, während und nach dem Skilager PCR-Testungen auf Covid-19 durchgeführt. Zusätzlich hat die Schule Garns organisiert, dass unmittelbar vor der Abfahrt ins Lager durch eine Fachperson alle Lagerteilnehmenden mittels Antigen-Schnelltest (Speichel sog. Lolly-Test oder Anterio-nasaler Abstrich, Vordere Nase / Nasal) auf das Covid-19-Virus getestet werden.

Der Schulrat ist davon überzeugt, dass er mit diesen Massnahmen sämtliche möglichen Vorkehrungsmassnahmen trifft, um eine Ausbreitung des Covid-19-Virus zu vermeiden. Zudem ermöglicht er hiermit die Durchführung der beliebten und für die Schülerinnen und Schuler wertvollen Lager.

Teilnahme am Skilager bleibt freiwillig

Trotz den Testungen und Schutzmassnahmen bleibt ein Restrisiko für die Lagerteilnehmenden. Deshalb hat der Schulrat entschieden, dass die Lagerteilahme dieses Jahr sowohl für die Schülerinnen und Schüler als auch für die Lehrpersonen auf freiwilliger Basis basiert. Alle Lagerteilnehmenden müssen sich vorab entscheiden und schriftlich bekunden, ob sie unter diesen Umständen am Skilager teilnehmen wollen oder darauf verzichten. Entsprechende Elternbriefe werden durch die zuständigen Klassenlehrpersonen verteilt.

Sollte die Anzahl der Teilnehmenden der einzelnen Lager zu gering sein, behält sich der Schulrat vor, die entsprechenden Lager abzusagen. Eltern oder Schülerinnen und Schüler, die sich gegen eine Lagerteilnahme entscheiden, besuchen anstelle des Lagers die Schule. Dasselbe gilt, falls ein Lager abgesagt werden muss. (pd)