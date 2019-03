FC Trübbach organisiert erstmals Fussball-Vorbereitungsturnier Winter Cup Der Frühling naht, die regionalen Mannschaften rüsten sich für die zweite Hälfte der Meisterschaft. Auf dem Sportplatz Gufalons tun dies Teams aus der 4. und 5. Liga in Turnierform. Zunächst werden Gruppenspiele ausgetragen, gefolgt von Finalspielen. Robert Kucera

Die Mannschaften des FC Trübbach bereiten sich auf ihrem heimischen Platz in Turnierform auf die Rückrunde vor. Archivbild: Robert Kucera

Vom 16. bis 30. März führt der FC Trübbach erstmals das zweiwöchige Vorbereitungsturnier «Garage Mahlknecht – Winter Cup» durch. Auf dem Sportplatz Gufalons treffen Vertreter aus der 4. und der 5. Liga aufeinander. In der Gruppe A (FC Mels III, FC Trübbach IIb, FC Triesenberg II) und in der Gruppe B (FC Trübbach IIa, FC Haag II, FC Grabs II) treten die 5.-Liga-Teams gegeneinander an. In drei Runden spielt innerhalb der Gruppe jeder gegen jeden. Am letzten Turnierwochenende erfolgen dann, aufgrund der Gruppen-Klassierung, die Finalspiele.

Die Gruppe C (FC Mels II, FC Sargans IIa, FC Trübbach, FC Bad Ragaz II) besteht aus Mannschaften der 4. Liga. Auch hier spielt an drei Wettkampftagen jedes Team je einmal gegen die anderen Gruppenvertreter. Zum Abschluss finden auch hier Finalspiele statt.

Der Spielplan

5. Liga. Gruppe A: Mels III – Trübbach IIb (Samstag, 16. März, 11.30 Uhr). Trübbach IIb – Triesenberg II (Mittwoch, 20. März, 20.45 Uhr). Triesenberg II – Mels III (Samstag, 23. März, 16.30 Uhr). – Gruppe B: Trübbach IIa – Haag II (Samstag, 16. März, 14 Uhr). Haag II – Grabs II (Mittwoch, 20. März, 18.30 Uhr). Grabs II – Trübbach IIa (Samstag, 23. März, 19 Uhr). – Finalspiele: Dritter Gruppe A – Dritter Gruppe B (Freitag, 29. März, 18.30 Uhr). Zweiter Gruppe A – Zweiter Gruppe B (Freitag, 29. März, 20.45 Uhr). Erster Gruppe A – Erster Gruppe B (Samstag, 30. März, 14 Uhr). 4. Liga, Gruppe C: Mels II – Sargans IIa (Samstag, 16. März, 16.30 Uhr). Trübbach – Bad Ragaz II (Samstag, 16. März, 19 Uhr). Sargans IIa – Trübbach (Dienstag, 19. März, 18.30 Uhr). Bad Ragaz II – Mels II (Dienstag, 19. März, 20.45 Uhr. Sargans IIa – Bad Ragaz II (Samstag, 23. März, 11.30 Uhr). Mels II – Trübbach (Samstag, 23. März, 14 Uhr). – Finalspiele: Dritter Gruppe C – Vierter Gruppe C (Samstag, 30. März, 16.30 Uhr). Erster Gruppe C – Zweiter Gruppe C (Samstag, 30. März), 19 Uhr.