Wildhüter Rolf Wildhaber über den Goldfasan, der in Buchs umherstreunt: «Lange wird der Vogel kaum überleben» In Buchs streift ein Goldfasan umher. Ein Wildvogel ist es nicht, denn er trägt einen Ring. Sein Besitzer wird gesucht. Er ist derjenige, der ihn wieder einfangen muss. Weder der Tierschutz noch der Wildhüter ist dafür verantwortlich.

Dieser Goldfasan spaziert derzeit in Buchs umher. Bild: Margrit Knecht

Als Margrit Knecht aus Buchs am Montag Mittag dem Giessen entlang spazierte, staunte sie nicht schlecht, als sie einen «schönen und wohl seltenen Vogel» sah, der ihren Weg kreuzte. Der Vogel sei nicht scheu gewesen, sondern ruhig an ihr vorbeigelaufen und sei anschliessend langsam ins Wäldli zwischen dem Giessen und der Landstrasse verschwunden.

Kaum sichtbar: In einem Garten an der Churerstrasse in Buchs spazierte der Fasan einen Tag zuvor herum. Bild: PD

Die Begegnung am Giessenweg war nicht die einzige. Einen Tag zuvor erhielt der Greifvogelpark in Buchs ein Anruf einer Frau, die sagte, bei ihr im Garten an der Churerstrasse in Buchs streife ein seltener Vogel umher. Die Bilder, welche die Frau vom Vogel schoss, zeigen: Es muss sich um denselben Vogel handeln.

Der Goldfasan ist beringt

Die durch den W&O zu Rat gezogene Vogelexpertin Edith Altenburger aus Buchs erkannte den Ring am Fuss des Tieres und sagte: «Dieser Fasan muss aus einer Voliere ausgebrochen sein. Zum einen trägt er einen Ring, zum anderen sind Goldfasan – sofern es sich um einen handelt – hier nicht heimisch.» Leider wusste weder der Greifvogelpark Buchs noch der Tierschutzverein Sargans-Werdenberg oder das Vogelparadies Birka in Liechtenstein, wer in der Region solche Fasane züchtet oder hält.

Genügend Nahrung für den Fasan ist vorhanden

Wildhüter Rolf Wildhaber bestätigte gegenüber dem W&O, dass es sich beim Tier um einen Goldfasan handelt. Es sei ein Jungtier, leicht verwechselbar mit einem jungen Diamantfasan. Auch er sagt, dass es sich dabei um ein Ziergeflügel handelt, das hier nicht heimisch ist. Der Vogel müsse irgendwo ausgebrochen sein. Da es ein Jungvogel ist, könnte er aus einer Zuchtstätte stammen.

Der Fasan habe Glück, dass es Frühling ist. «So findet er genügend Nahrung in Form von Samen, Körnern und Insekten», so Wildhaber. Er fresse in etwa dasselbe wie ein Huhn. «Das würde zu dieser Jahreszeit draussen auch nicht verhungern.»

Die Frau, welche den Fasan in ihrem Garten entdeckte, meldete sich beim Greifvogelpark Buchs. Diese wussten aber auch nicht, wem der Vogel gehört. Bild: PD

Dennoch sieht Wildhaber die Zukunft des Goldfasan nicht rosig. «Lange wird der Vogel kaum überleben. Er kennt seine natürlichen Feinde wie Fuchs, Hund und Auto nicht. Die Gefahr, dass er gefressen oder überfahren wird, ist gross.» Wildhaber erzählt weiter:

«Vor nicht allzu langer Zeit ist im Sarganserland ein streunender Jagdfasan von einem Auto überfahren worden.»

Fasan muss vom Besitzer eingefangen werden

Auf die Frage, wer den Goldfasan nun einfängt, sagte Eveline Büchel vom Tierschutzverein Sargans-Werdenberg: «Wir haben keine Erfahrung mit solchen Tieren. Wir fangen Haustiere wie streunende Katzen ein.» Rolf Wildhaber stellt fest: «Wildhüter sind nur für Wildtiere zuständig. Der Goldfasan ist aber ein Ziergeflügel. Darum bin ich nicht zuständig dafür. Der in Buchs streunende Goldfasan muss vom Besitzer selber eingefangen werden.»