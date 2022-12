Wildhaus «SV bi de Lüt»: Eine turnerische Entdeckungsreise Der Sportverein Wildhaus-Alt St.Johann begeisterte das Publikum mit Können und abwechslungsreicher Musik.

Von Kinder- bis zum Jugendturnen war am Samstagabend in der Mehrzweckhalle Chuchitobel alles dabei. Bild: PD

Von Muki-/Vaki- Turnern über Kinder- und Jugendturnen bis zu Darbietungen an den Geräten, die verschiedenen Abteilungen des Sportvereins wussten am Samstagabend zu begeistern. In der bis auf den letzten Platz gefüllten Mehrzweckhalle Chuchitobel hiess es: «SV bi de Lüt». Und wie es sich für eine Fernsehsendung gehört, auch wenn sie «nur» im kleineren Rahmen durchgeführt wird, führten Annina Campell alias Silvia Abderhalden und Nik Hartmann, im richtigen Leben genannt Robin Näf, durch das Programm. Auch «Grill-Ueli», gekonnt dargestellt von Philipp Allenspach, hatte seinen Auftritt.

Der Hauptteil des Abends gehörte aber den Turnerinnen und Turnern. Angefangen von den Kleinsten, die für fulminante Stimmung in Saal sorgten, bis zu den Aktiven mit ihren präzisen Darbietungen wurde eine Entdeckungsreise im Bereich Bewegung, Koordination, Kraft und Körperbeherrschung ge­boten. Nicht zu vergessen die Videoclips, die das Publikum auf humorvolle Weise unter­hielten.

Landschaftspflege und Ferien auf der Insel

Jeweils zwischen den Darbietungen der Turnenden konnte sich das Publikum an Aufnahmen auf Grossleinwand erfreuen. Da wurde gezeigt, wie die vielen Wanderwege im obersten Toggenburg unterhalten werden, dass die farbigen Herbstblätter von Mitgliedern des Sportvereins eigenhändig angebracht werden und vor allem auch, dass Wandernde ihre Schuhe regelmässig reinigen sollten.

Doch damit nicht genug: Die vielen kleinen Inseln, die in Unterwasser zwischen dem Hotel Sternen und dem Gasthaus Alpina geschaffen wurden, laden zu Ferien auf der Insel ein. Und wenn dann noch erraten wird, wie viele gelb-schwarze Pfosten auf der kurzen Strecke stehen, darf sich Wettbewerbsgewinnerin nennen. Auch eine Trainingsstunde im Schwingkeller, für diesen Clip mussten Silvia Abderhalden und Robin Näf in die Hosen steigen, sorgte für Heiterkeit. Fachmännisch kommentiert wurde dieser Ein­- satz von Schwingerkönig Nöldi Forrer.

Und weil zu einem gelun­genen Abend nicht nur Darbietungen auf der Bühne, untermalt durch die passende Musik – und zwar von Udo Jürgens über Vreni Schneider bis hin zu den Genderbuebu aus dem Wallis – gehören, zeigte sich auch die Küchencrew von der besten Seite. Ihre Spaghettis mit drei verschiedenen Saucen und die vielen, von fleissigen Bäckerinnen vorbereiteten Kuchen und Torten wurden gerne konsumiert.

Oder um es mit den Worten eines sichtlich zufriedenen Besuchers zu sagen: «Ein unvergesslicher, abwechslungsreicher Abend mit tollen Darbietungen.»