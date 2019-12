Wildhaus startet am Samstag in die Wintersaison Der Bahn- und Skibetrieb der Bergbahnen Wildhaus AG startet am Samstag, 14. Dezember.

Am Samstag öffnen verschiedene Pisten und Anlagen in Wildhaus für den Wintersport. PD

(pd) Wiederholte Schneefälle und tiefe Temperaturen für die technische Beschneiung ermöglichen bereits zum Saisonstart ein grosszügiges Pistenangebot in Wildhaus. Dies schreiben die Bergbahnen Wildhaus AG in ihrer Mitteilung. Am Samstag und Sonntag sind voraussichtlich folgende Anlagen geöffnet: Sesselbahn Wildhaus-Oberdorf, Sesselbahn Oberdorf-Gamsalp, Skilift Gamserrugg, Skilift Oberdorf.

Änderungen werden im Schnee- und Pistenbericht veröffentlicht

Das geplante Pistenangebotist wie folgt: Gamserrugg (11), Gamsalp-Freienalp (8), Munggepfiff (9), Freienalp-Oberdorf (5) und Oberdorf (4). Ebenfalls geöffnet sind die Berggasthäuser Oberdorf und Gamsalp. Der Schnee- und Pistenbericht unter: https://www.wildhaus.ch/winter/aktuell/schnee-pistenbericht.html informiert über mögliche Änderungen beim Angebot.