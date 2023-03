Wildhaus Neues Kirchgemeindehaus mit Leben füllen: 50 Stimmberechtigte nahmen an Kirchbürgerversammlung teil Eine Punktlandung bei der Bauabrechnung und rege Beteiligung prägten die Kirchgemeindeversammlung in der Kirche in Wildhaus. Im Mittelpunkt stand die Freude über im vorherigen Jahre eingeweihte Kirchgemeindehaus in Alt St.Johann.

Heidi Huser-Schmid, Sekretärin der Kirchgemeinde, und Präsidentin Yvonne Brügger (von links).

Die Präsidentin der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Wildhaus-Alt St.Johann, Yvonne Brügger, konnte am Sonntagvormittag 50 Stimmberechtigte zur ordentlichen Kirchbürgerversammlung in der Kirche in Wildhaus begrüssen. Im Mittelpunkt stand die Freude über das am 22. Mai 2022 eingeweihte Kirchgemeindehaus in Alt St.Johann. «Wir durften seit dem Einweihungsfest viele lobende Worte ent­gegennehmen», so Yvonne Brügger.

Und Pfarrer Tobias Claudy hält im Amtsbericht fest: «Ei­nige Monate schon füllen wir unser neues Kirchgemeindehaus mit Leben. Jung und Alt, kirchliche Veranstaltungen und Anlässe von Dorfvereinen sind vor Ort, es ist so, wie wir es uns gewünscht haben.»

Die Bauabrechnung – am 17. Mai 2020 wurde einem Kredit von 2,2 Millionen Franken für die Gesamtsanierung des Pfarrhauses und den Ersatzbau des Kirchgemeindesaals in Alt St.Johann zugestimmt – ist eine Punktlandung. «Trotz erschwerter wirtschaftlicher Lage ist es uns gelungen, die Abrechnung innerhalb des gewährten Baukredits abzuschliessen», so eine sichtlich erfreute Yvonne Brügger. Damit seien sowohl die Erwartungen, zeitgemässe Räume und einen Begegnungsplatz zwischen der Kirche und dem Kirchgemeindesaal zu schaffen, als auch die Einhaltung des Budgets erfüllt.

Steuerfuss bleibt bei 28 Prozent

Kirchgemeinden, die für ihre Aufgaben einen Finanzausgleich der Zentralkasse der Kantonalkirche benötigen, müssen ihren Steuerfuss auf 28 Prozent festlegen. Im Berichtsjahr bezog die Evangelische Kirchgemeinde Wildhaus-Alt St.Johann dank höherer Steuereinnahmen und einem straff geführten Finanzhaushalt gut 120000 Franken weniger Finanzausgleich. Für das laufende Jahr liegt die Zusage für den Finanzausgleich über 357150 Franken vor.

Nach vier Jahren gibt Petra Bösch ihr Amt als Kassierin der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde ab. Als Nachfolger konnte der Finanzfachmann Christian Schlegel gewonnen werden, liess die Präsidentin die Anwesenden wissen. Sie äusserte auch ihre Freude darüber, dass nach drei Jahren Zwangspause endlich wieder persönliche Begegnungen an der Versammlung möglich sind.

«Ja»-Worte so oft wie noch selten gehört

Pfarrer Tobias Claudy wies in seinem Bericht darauf hin, dass in den Kirchen Wildhaus und Alt St.Johann das «Ja»-Wort im vergangenen Jahr so oft wie so selten zuvor gehört wurde. «Ja zu einem gemeinsamen Leben als Paar, Ja zur Taufe eines Kindes, Ja zur Zugehörigkeit zur christlichen Kirche bei der Konfirmation und bei Kircheneintritten waren zu hören.» Dies stimme froh und hoffnungsvoll – gerade in Zeiten, in der die kleine und grosse Welt aus den Fugen zu geraten scheine.

Ein Blick auf die Statistik zeigt, dass im Berichtsjahr zehn Kinder getauft wurden, sich 15 junge Menschen konfirmieren liessen, es gab vier Kirchen-Ein- und elf -Austritte, sechs Paare liessen sich trauen und 19 Personen wurden bestattet.