Wildhaus Junge Obertoggenburger Curler haben die Vizeweltmeister gefordert Das internationale Turnier in der norwegischen Hauptstadt Oslo war für das Juniorenteam des CC Wildhaus eine gute Erfahrung.

In jedem Spiel hielten die Wildhauser mit den starken Gegnern mit,, eines konnte sogar gewonnen werden. Bild: pd

Das Wildhauser Junioren-Curlingteam reiste nach Norwegen, um an der European Junior Curling Trophy in Oslo teilzunehmen. Das Ziel war, in die Playoffrunde zu kommen, obwohl das Turnier mit sehr starken Teams besetzt war.

Leider zogen die Wildhauser ein etwas schlechtes Los und mussten in einer Vierergruppe spielen, in der sich nur die ersten beiden Teams für die Playoffs qualifizieren konnten.

Diese Aufgabe war schwer, weil die Gegner ein norwegisches Team, das Aufsteigerteam Schottland II und das Vizeweltmeisterteam Deutschland I waren.

Der letzte Stein entschied Partie

Die Jungs starteten sehr stark und forderten den schottischen Gegner heraus. Nach Spielhälfte lagen die Wildhauser 2:1 in Führung. Dann konnten die Schotten zwei Steine schreiben und übernahmen kurz die Führung.

Im sechsten End glichen die Wildhauser wieder aus.

Nach einem Nuller-End hatten die Schotten den Vorteil des letzten Steins im letzten End. Mit diesem spielte der Skip den Shot liegenden Stein der Wildhauser heraus und verbuchte das siegbringende Zweierhaus.

Nach sieben Ends war das Spiel gewonnen

Das zweite Spiel gegen die Norweger begann ähnlich knapp. Wildhaus übernahm im vierten End mit 2:1 die Führung und gab diese nicht mehr aus der Hand.

Nach sieben Ends gaben die Norweger beim Spielstand von 6:2 auf.

Parallel dazu gewann das schottische Team gegen Deutschland. Somit war klar, dass Schottland und der Sieger aus dem Spiel Wildhaus gegen Deutschland I in den Playoffs dabei sein würden.

Wildhaus kämpfte sich wieder heran

Der Vizeweltmeister stand somit ebenfalls stark unter Druck. Bereits vor einem Monat standen die beiden Teams gegeneinander auf dem Eis.

Dieses Mal galten die Wildhauser als Aussenseiter, doch sie stahlen im ersten End einen Stein und gingen in Führung. Im zweiten End glichen die Deutschen aus, dann konnten sie ein Dreierhaus stehlen.

Die Wildhauser kämpften weiter und konnten die Partie wieder ausgleichen. Im sechsten End führten die Deutschen mit einem weiteren Dreierhaus einen Vorentscheid herbei.

Leider gelang den Wildhausern der erneute Ausgleich nicht mehr und sie mussten sich dem Vizeweltmeister geschlagen geben.

Wildhaus-Bezwinger auf dem Siegerpodest

Für das Team Wildhaus war es hart, trotz drei sehr guten Spielen die weiteren Partien als Zuschauer zu verfolgen.

Gewonnen wurde das Turnier von Schottland I, gefolgt von den beiden Wildhaus-Bezwingern Deutschland I und Schottland II.