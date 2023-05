WIldhaus Erlebnisraum Eggewäldli - Ort der Begegnung und des Sports Ein Eldorado für Spiel und Spass im Herzen von Wildhaus blüht auf. Mit dem Frühlingsfest von morgen Samstag startet das Gebiet Eggewäldli in den Sommer. Dabei wird ein attraktives Angebot neu eröffnet.

Schwungvoll im Eggewäldli unterwegs: Die Begegnungszone in Wildhaus feiert am Samstag den Auftakt in die warme Jahreszeit. Bild: PD

Es herrscht emsiges Treiben rund ums Eggewäldli. Die natürliche Erhebung in Wildhaus, so die Prognose des Organisators des Frühlingsfest in Wildhaus, Event- und Kulturverein oberes Toggenburg, wird am Samstag, 20. Mai einem Ameisenhaufen gleichen, wo man sich bewegt, begegnet, wo man lacht, geniesst und tanzt. Vom Morgen bis in die Nacht hinein ist im Obertoggenburg was los.

Das Programm glänzt durch Vielfalt

Am besagten Samstag wird am Frühlingsfest das Gemeinsame und Generationenübergreifende mit Musik, Spiel und Spass, Street Food, aufregenden Shows und vielem mehr gefeiert.

Die Verpflegung übernehmen einheimische Gastronomen und die lokalen Vereine sorgen auf dem Tennisplatz, im Luftgewehrkeller oder mit Modellflugzeugen für Begeisterung.

Orte für Begegnungen schaffen

Das Frühlingsfest als ein Fest für Menschen jedes Alters am Dreh- und Angelpunkt Eggewäldli ist der erste Event des kürzlich gegründeten Event- und Kulturvereins oberes Toggenburg.

Dieser hat sich folgenden Zweck auf die Fahne geschrieben: Förderung des freundschaftlich-gesellschaftlichen Kontakts zwischen Einheimische und Feriengästen im Herzen von Wildhaus.

Werden die Holzkugeln der Klang-Kugelbahn zum Rollen gebracht, ertönt eine vertraute Melodie. Bild: PD

Mittels Veranstaltungen kultureller und touristischer Art möchte der Event- und Kulturverein oberes Toggenburg Orte für Begegnungen von Menschen jeder Generation schaffen und dabei vorhandenes Angebot einbeziehen.

Das Gebiet rund um das Eggewäldli ist dazu bestens geeignet. Denn hier befindet sich eine intakte und bewährte Infrastruktur.

Zudem sind hier mit der Sport und Freizeit Wildhaus-Alt St. Johann AG und der Bike Academy Toggenburg zwei Partner niedergelassen, welche dieselbe Vision verfolgen und Spiel, Spass und Begegnung ermöglichen.

Wo das Herz der Velofahrer höher schlägt

Als ein Highlight am Frühlingsfest eröffnet am Samstag um 10 Uhr der neue Skillspark für Mountainbikerinnen und Mountainbiker. Mit dem Geschicklichkeitsparcours für Mountainbikes und Fahrräder, auf dem die Fahrtechnik erlernt werden kann, erfährt das Eggewäldli eine grosse Aufwertung.

Das durch die Bike Academy Toggenburg initiierte Angebot, welches in kurzer Zeit durch grossen Zuspruch mittels Crowdfunding realisiert wurde, bietet drei Runden unterschiedlicher Schwierigkeit an. Erste «Skills» eignen sich Kinder bereits mit dem Laufrad an.

Wer es gemütlicher mag, spielt im Eggewäldli eine Partie Minigolf. Bild: PD

Zur Eröffnung lohnt es sich also, das eigene Bike mitzunehmen und in die Pedale zu treten. Das Gelände mit seinen natürlichen Hindernissen wie Spitzkehren, Stufen, Absätzen und Wurzeln ist öffentlich und während der warmen Jahreszeit frei zugänglich.

Spiel, Spass und Sport für alle Generationen

Ob im Sattel, auf dem Eis, im Sand oder mit Minigolfschläger: Der Erlebnisraum Eggewäldli veranschaulicht am Frühlingsfest seine ganze Vielfalt.

Auf kleinem Raum, an gut erreichbarer Lage im Dorf, steht ganzjährig ein niederschwelliges und kostenfreies, respektive kostengünstiges Angebot für alle Generationen zur Verfügung:

Bike Academy, Pumptrack, Sommercurling, Tennis- und Beachvolleyballplatz, der Generationenspielplatz mit Klang-Kugelbahn und die Schweizer-Familie-Feuerstelle sind einige davon.

Neuerung bei der Minigolfanlage

Ein zentrales Element im Eggewäldli ist die Minigolfanlage, die auf den Sommer eine Neuerung erfährt.

Neu obliegt die Betriebsleitung der Anlage mit Kiosk den einheimischen Gastgeberinnen Sonja Näf und Sonja Huser, welche ab Juli auch das Eisbärstübli im Eissportzentrum bewirten.